Обещали же интересное на осень: митинг загнал депутатов в подземный переход Рады

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Киев, 17 октября. В связи с многотысячной акцией националистов и сторонников бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили депутатам Верховной рады пришлось пробираться в сессионный зал через подземный переход. Об этом во вторник заявил народный избранник Алекснандр Вилкул.

По его словам, тысячи граждан стоят у стен Рады. Он отметил, что «возле здания собрались те же люди, которые привели украинских депутатов в 2014 года к власти».

«Об этом почему-то никто не говорит, но сегодня Рада начала работу благодаря подземному переходу, по которому депутаты прошли в зал», — сообщил Вилкул.

Напомним, во вторник в центре Киева тысячи людей собрались на митинг около здания Верховной рады. Корреспондент ФАН сообщал о взрывах со стороны Мариинского парка.

Сотрудники правоохранительных органов Украины перекрыли весь центр Киева и пригнали спецтехнику. Очевидцы удивились таким мерам безопасности.

Массовый пикет, одним из организаторов которого является экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, начался у Рады утром во вторник. Участники акции требуют лишить депутатов неприкосновенности, а также сформировать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

«Блин, и ни одного лозунга про Кремль, аж обидно», — написал в комментариях один из пользователей социальных сетей.

Еще один участник дискуссии отметил, что зреет что-то «интересное»: «Ну обещали интересное на осень».