Порошенко высмеяли за обещание обогатить Евросоюз

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Киев, 17 октября. Заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина может «обогатить и укрепить ЕС», вызвали поток насмешек и возмущенных комментариев в социальных сетях. Киевскому лидеру в ответ на это предложение порекомендовали в первую очередь обогатить Украину и простых украинцев, и добиться, чтобы его стране было что предложить Евросоюзу.

«Украина может обогатить и укрепить ЕС, — написал сегодня Порошенко на своей странице Twitter. — Интересам как Евросоюза, так и Украине отвечает необходимость дальнейшего сближения».

Україна може збагатити та посилити ЄC.



Інтересам як Євросоюзу, так й України, відповідає необхідність подальшого зближення — Петро Порошенко (@poroshenko) October 17, 2017

Реакцию читателей президентского Twitter можно назвать откровенно враждебной: лишь у одного из комментаторов нашлись добрые слова для заявления президента, правда этот аккаунт принадлежит пропагандисту киевского режима.

«Петя, в твоей стране люди получают по 70 долларов пенсии и 150 зарплаты — может, обогатишь для начала свой народ?» — отвечают украинцы на победные заявления о «сближении с ЕС».

Петя в твоїй країні люди отримують по 70 доларів пенсії і 150 зарплати, може збагатиш для початку свій народ? — Уже не тот (@vovkulaka24) October 17, 2017

«Она и так обогащает, — пишут украинцы, — рабсилою и офшорами. Вашими стараниями».

Вона і так збагачує-робсилою та офшорами.Вашими стараннями — Олена (@poltavka22) October 17, 2017

«Украине нечего предложить Европе, — отвечают Порошенко другие комментаторы. — Рабочие руки дешевле в Азии, ресурсов и энергетики нет. Украина может только продавать сельскохозяйственную продукцию. Всё».

Порошенко, кроме того, напомнили, что Украина в настоящее время вовсе не «сближается» с ЕС — скорее наоборот, на фоне политической нестабильности и после принятия скандального закона «Об образовании» между Киевом и Брюсселем наметился раскол.

«Вы по-прежнему не понимаете, — пишет англоязычный комментатор. — Никакого членства в Евросоюзе для Украины не будет».

You still don't understand , no European membership for Ukraine — Pk (@PpPxxxxxxxxxxxx) October 17, 2017

Напомним, сегодня перед киевской Радой проходит многотысячный митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под девизом «Вынеси козла». В центре города предприняты беспрецедентные меры безопасности - с целью не допустить беспорядков к зданию Рады собрали 3,5 тысячи правоохранителей.