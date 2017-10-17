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Порошенко высмеяли за обещание обогатить Евросоюз
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    Порошенко высмеяли за обещание обогатить Евросоюз

    17:23  17 Октября 2017
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    Порошенко высмеяли за обещание обогатить Евросоюз

    Киев, 17 октября. Заявление президента Петра Порошенко о том, что Украина может «обогатить и укрепить ЕС», вызвали поток насмешек и возмущенных комментариев в социальных сетях. Киевскому лидеру в ответ на это предложение порекомендовали в первую очередь обогатить Украину и простых украинцев, и добиться, чтобы его стране было что предложить Евросоюзу.

    «Украина может обогатить и укрепить ЕС, — написал сегодня Порошенко на своей странице Twitter. — Интересам как Евросоюза, так и Украине отвечает необходимость дальнейшего сближения».

    Реакцию читателей президентского Twitter можно назвать откровенно враждебной: лишь у одного из комментаторов нашлись добрые слова для заявления президента, правда этот аккаунт принадлежит пропагандисту киевского режима.

    «Петя, в твоей стране люди получают по 70 долларов пенсии и 150 зарплаты — может, обогатишь для начала свой народ?» — отвечают украинцы на победные заявления о «сближении с ЕС».

    «Она и так обогащает, — пишут украинцы, — рабсилою и офшорами. Вашими стараниями».

    «Украине нечего предложить Европе, — отвечают Порошенко другие комментаторы. — Рабочие руки дешевле в Азии, ресурсов и энергетики нет. Украина может только продавать сельскохозяйственную продукцию. Всё».

    Порошенко, кроме того, напомнили, что Украина в настоящее время вовсе не «сближается» с ЕС — скорее наоборот, на фоне политической нестабильности и после принятия скандального закона «Об образовании» между Киевом и Брюсселем наметился раскол.

    «Вы по-прежнему не понимаете, — пишет англоязычный комментатор. — Никакого членства в Евросоюзе для Украины не будет».

    Напомним, сегодня перед киевской Радой проходит многотысячный митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под девизом «Вынеси козла». В центре города предприняты беспрецедентные меры безопасности - с целью не допустить беспорядков к зданию Рады собрали 3,5 тысячи правоохранителей.

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко
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