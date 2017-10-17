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Цена на новый Toyota Land Cruiser Prado в России составит 2,1 млн рублей
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    Цена на новый Toyota Land Cruiser Prado в России составит 2,1 млн рублей

    15:38  17 Октября 2017  /обновлено: 15:39  17 Октября 2017
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    Цена на новый Toyota Land Cruiser Prado в России составит 2,1 млн рублей

    Москва, 17 октября. Стоимость обновленного внедорожника компании Toyota – Land Cruiser Prado – составит минимум 2,1 миллиона рублей.

    У рестайлинговой модели обновлено оснащение и изменен внешний вид. В отделке используются более качественные материалы, усовершенствована архитектура передней панели. Также внедорожник полностью оборудовали светодиодной оптикой и полным пакетом системы безопасности Toyota Safety Sense.

    На российском рынке автомобиль будет представлен в шести комплектациях и с тремя видами двигателей: турбодизелем объемом 2,8 литра и бензиновыми моторами на 2,7 и 4 литра.

    В целом по оснащению обновленный Land Cruiser Prado приблизится к флагману Land Cruiser 200, считают эксперты. Специальную версию последнего Toyota представила авторынку на прошлой неделе.

    Презентация Toyota Land Cruiser Prado прошла во Франкфурте в сентябре. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #toyota #автомобиль #авторынок
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