Порошенко «с пониманием» относится к митингу у Рады, где требуют его отставки

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Киев, 17 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с пониманием относится к акциям протеста и их участникам. Об этом Порошенко заявил журналистам, комментируя митинг у стен Верховной рады, организованный экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Во вторник у здания Верховной рады проходят акции протеста, инициатором которых стал Михаил Саакашвили. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Сам Саакашвили в ходе митинга пообещал победить всех коррупционеров, а также призвал протестующих добиваться отставки Порошенко.

«Это является чрезвычайно важным методом демократии, я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Но мне очень важно и я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций», — сказал Порошенко.

Порошенко также добавил, что нельзя допускать повторения трагических событий 2015 года, когда митинг у стен Верховной рады закончился гибелью четырех сотрудников Нацгвардии Украины.

Напомним, 31 августа 2015 года в Верховной раде состоялось голосование за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. После того как депутаты приняли законопроект в первом чтении, протестующие попытались взять штурмом украинский парламент. Вход пошли петарды, палки, дымовые шашки и резиновые дубинки. Позднее митингующие бросили боевую гранату в ряды силовиков. В результате взрыва пострадали более 140 человек, погибли трое нацгвардейцев, еще один позднее скончался в больнице.