Сирия между Ираном и Израилем: Михеев прокомментировал встречу Шойгу с Нетаньяху

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На встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не допустит появления военных баз Ирана в Сирии.

Отметим, что израильские власти неоднократно обвиняли Иран в намерении создать постоянные наземные, воздушные и морские базы в Сирийской Арабской Республике (САР). Иранцы выступают союзниками президента Башара Асада в войне протии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Израиль давно считает Иран своим главным врагом на большом Ближнем Востоке. Во многом такая враждебность связана с урезанным, но не остановленным ракетно-ядерным проектом Тегерана, а также воинственной риторикой иранских властей в отношении Израиля и США.

По мнению политолога Сергея Михеева, визит Шойгу в Израиль может быть своеобразной попыткой снизить градус враждебности между Тегераном и Тель-Авивом. Вряд ли эта попытка увенчается успехом, тем не менее она демонстрирует приоритеты РФ в Сирии на Ближнем Востоке. Россия пытается уничтожить террористическое квази-государство ИГ. Затянувшийся конфликт Израиля и Ирана осложняет эти усилия.

«Разногласия между Сирией, Израилем и Ираном всегда влияли на ситуацию на Ближнем Востоке. Будут они влиять на нее и в дальнейшем. Я напомню, что Сирия считает часть своей суверенной территории — Голанские высоты — оккупированной Израилем. Что касается «Хезболлы», главного союзника Ирана, то с ней Израиль воевал еще в Ливане. Теперь «Хезболла» сражается в Сирии и, естественно, Израиль этим недоволен. Именно поэтому, несмотря на то, что он вроде как поддерживает контртеррористическую операцию против ИГ (запрещено в РФ), Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Иногда он попадает по сирийской армии, но всегда говорит, что это были удары по «Хезболле» или союзникам «Хезболлы», — прежде всего, напомнил эксперт.

Заявление Нетаньяху по поводу военных баз еще раз показывает, что Израиль не намерен менять свою политику, когда дело касается Ирана.

«При этом, по крайней мере, официально, Израиль воспринимает ИГ как своего врага. Именно потому он несколько раз показательно «не замечал», как наши самолеты совершали боевые вылеты против ИГ вблизи сирийско-израильской границы. Таким образом, в том, что касается войны против международного терроризма, позиция Израиля как была двойственной, так двойственной и останется. Израиль считает ИГ своим противником, но он также негативно относится к сирийскому правительству, «Хезболле» и Ирану, которые этому ИГ противостоят», — продолжает Михеев.

Цель РФ в Сирии — скорейшее поражение ИГ. Естественно, эту цель гораздо легче было бы достичь, если бы все остальные силы, так или иначе заинтересованные в уничтожении международного терроризма, действовали сообща или, по крайней мере, не мешали друг другу. К сожалению, отмечает эксперт, в случае Ирана и Израиля какого-то сближения позиций вряд ли стоит ожидать. Даже если обе стороны заинтересованы в победе на ИГ, их интересы не совпадают — а вернее, даже противоречат друг другу — по целому ряду иных важных параметров.

«В этой связи визит Шойгу в Израиль особо важен. Надо понимать, что Израиль не ведет прямых переговоров с Ираном. Тем более он не будет разговаривать с «Хезболлой». Потому Израиль воспринимает РФ как посредника — ту силу, которая могла бы помочь ему найти некий «баланс интересов» со своими традиционными противниками», — приводит свою точку зрения Сергей Михеев.

Желание Израиля получить непрямой канал коммуникации с «Хезболлой», сирийским правительством и Ираном через Россию вполне понятно. Тем не менее, не следует ожидать, что этот канал связи автоматически поможет Тегерану и Тель-Авиву найти общий язык.

«Конечно, все возможно, но, по моему личному мнению, Израилю и Ирану будет очень сложно найти хоть какой-либо взаимоприемлемый «баланс интересов». Дело в том, что иранцы претендуют на совершенно особую роль в Сирии. Их вклад в разгром ИГ действительно весьма значителен — особенно это касается военных операций на земле. Потому иранцы рассчитывают на определенные «дивиденды» в Сирии после завершения активной фазы борьбы против ИГ. В числе прочего они, скорее всего, захотят получить настоящую военную базу на территории страны», — отмечает Михеев.

Коль скоро нечто подобное произойдет — коль скоро военная база Ирана появится в Сирии — ситуация на Ближнем Востоке может стать еще более взрывоопасной, чем она есть сейчас. Не приходится сомневаться, что Израиль перейдет от слов к делу и попытается выбить иранцев с сирийской территории.

«Что будет, если в Сирии появится официальная военная база Ирана? Израиль нанесет по ней авиаудары? Это будет означать новую войну и новую нестабильность. Чтобы предупредить эту ситуацию, нужны серьезные переговоры», — подводит итог Сергей Михеев.

1 Организация запрещена на территории РФ.