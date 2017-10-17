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Матвиенко пообещала не допустить вступления в силу закона об образовании на Украине
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    Матвиенко пообещала не допустить вступления в силу закона об образовании на Украине

    15:06  17 Октября 2017
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    Матвиенко пообещала не допустить вступления в силу закона об образовании на Украине

    Санкт-Петербург, 17 октября. Россия предпримет все необходимые меры, чтобы вынудить Украину убрать дискриминационные нормы из скандального закона об образовании. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

    «Мы будем действовать, чтобы понудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры. Россия не можем допустить, чтобы закон об образовании вступил в силу на Украине», — сказала Матвиенко.

    Она также добавила, что украинский закон об образовании нарушает все международные нормы и конвенции, которые требуют соблюдения прав национальных меньшинств, отметив, что Россия не может допустить того, чтобы данный закон вступил в силу на Украине.

    Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Закон вызвал негативную реакцию со стороны ряда европейских стран.

    Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #матвиенко #закон об образовании
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