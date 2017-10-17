Матвиенко пообещала не допустить вступления в силу закона об образовании на Украине

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Санкт-Петербург, 17 октября. Россия предпримет все необходимые меры, чтобы вынудить Украину убрать дискриминационные нормы из скандального закона об образовании. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

«Мы будем действовать, чтобы понудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры. Россия не можем допустить, чтобы закон об образовании вступил в силу на Украине», — сказала Матвиенко.

Она также добавила, что украинский закон об образовании нарушает все международные нормы и конвенции, которые требуют соблюдения прав национальных меньшинств, отметив, что Россия не может допустить того, чтобы данный закон вступил в силу на Украине.

Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Закон вызвал негативную реакцию со стороны ряда европейских стран.

Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.