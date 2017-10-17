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Медведев объявил о строительстве аналога «Сколково» в Петербурге
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    Медведев объявил о строительстве аналога «Сколково» в Петербурге

    16:18  17 Октября 2017
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    Медведев объявил о строительстве аналога «Сколково» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 октября. В Пушкинском районе Петербурга будет создан инновационный комплекс, аналог столичного «Сколково», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    «Это является нашей принципиальной политикой, на реализацию которой как раз и направлен и новый закон «Об инновационных научно-технологических центрах»,  — заметил российский премьер.

    Медведев отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение. Инновационный комплекс будет построен в Пушкинском районе города. Территория центра будет включать лаборатории, учебные здания, жилье и научные центры.

    На базе петербургского аналога «Сколково» будет построен кампус для Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, передает «Аргументы и факты».

    Медведев объявил о строительстве аналога «Сколково» в Петербурге

    Оператором проекта стоимостью около 41 миллиарда рублей станет специально созданное АО «ИТМО Хайпарк», 100% акций которого будут принадлежать государству.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #медведев #петербург #пушкин #сколково #инновационный центр
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