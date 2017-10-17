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Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
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    Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху

    14:45  17 Октября 2017
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    Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху

    Иерусалим, 17 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в его резиденции.

    Представитель военного ведомства России Александр Фомин сообщил журналистам, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями, касающимися военно-технического сотрудничества и проблем региональной и глобальной безопасности.

    Стороны выразили уверенность, что встречи, проведенные на израильской земле, придадут новый импульс развитию взаимодействия между двумя странами. Шойгу и Нетаньяху подчеркнули, что Россию и Израиль объединяют неприятие антисемитизма и других проявлений межнациональной розни.

    Ранее агентство URA.ru сообщило о встрече Шойгу с министром обороны Израиля Либерманом.

    Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сергей шойгу #израиль #беньямин нетаньяху
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