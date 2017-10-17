Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху

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Иерусалим, 17 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в его резиденции.

Представитель военного ведомства России Александр Фомин сообщил журналистам, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями, касающимися военно-технического сотрудничества и проблем региональной и глобальной безопасности.

Стороны выразили уверенность, что встречи, проведенные на израильской земле, придадут новый импульс развитию взаимодействия между двумя странами. Шойгу и Нетаньяху подчеркнули, что Россию и Израиль объединяют неприятие антисемитизма и других проявлений межнациональной розни.

Ранее агентство URA.ru сообщило о встрече Шойгу с министром обороны Израиля Либерманом.