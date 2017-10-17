«Единая Россия» попросит Путина поддержать продление «Городской среды» — Володин

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Москва, 17 октября. Фракция «Единая Россия» обратится к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать продление программы «Городская среда» сроком на три года. Об этом во вторник заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

По его словам, данный проект необходимо продлить на ближайшие три года.

«Поэтому мы обратимся за поддержкой нашего президента. Учитывая, что этот вопрос волнует всех наших граждан — это благоустройство дворов, парков и скверов», — подчеркнул он.

Кроме того, Володин считает, что, скорее всего, нужно предусмотреть «увеличение финансирования этой расходной статьи».

Председатель Госдумы также добавил, что фракция просит Путина поддержать финансирование сельского хозяйства.