Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
Весь мир
Сирийский депутат: Особая роль русских в Сирии — возрождение мира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийский депутат: Особая роль русских в Сирии — возрождение мира

    15:30  17 Октября 2017
    62

    Сирийский депутат: Особая роль русских в Сирии — возрождение мира

    В числе 160 парламентских делегаций на 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Петербург приехали депутаты из Сирии. О дружбе с Россией, о путях национального примирения внутри Сирии и о спорах с турецкой делегацией в кулуарах ассамблеи Федеральному агентству новостей рассказал сирийский парламентарий Бутрус Марджани, президент арабского комитета иностранных дел.

    — Приветствуем сирийскую делегацию в Санкт-Петербурге. Как вас принимают в России?

    — Мы очень рады, что может принять участие в Ассамблее Межпарламентского союза в России — это для нас большая честь. А находиться в таком красивом городе, как Петербург, еще и удовольствие.

    — Чем диалог Сирии с Россией принципиально отличается от диалога с другими странами?

    — Есть ощутимая разница. Россия — страна-друг для Сирии, старый друг. И, конечно, есть различие, когда я разговариваю с другом, или когда я разговариваю с представителем страны, политика которой не соответствует интересам Сирии.

    Россия — страна-друг для Сирии, старый друг

    — Российские депутаты часто посещают Сирию, как вы оцениваете их деятельность?

    — Парламентарии России — наши друзья, мы всегда ведем открытый диалог, они всегда очень открыты и доброжелательны. Мы постоянно обмениваемся мыслями, мнениями, прислушиваемся друг к другу.

    От нашего общения есть результаты: с каждым визитом русских парламентариев политические дела в Сирии продвигаются, каждый наш диалог доходит до правительств. Мысли наших депутатов достигают России, а мы слышим русских, и это вносит вклад в наше политическое продвижение к миру.

    Особая роль русских в Сирии — это возрождение мира и это работа политиков рядом с военными. Наши русские коллеги-парламентарии очень помогают нам в этой области. У вас есть потрясающий опыт, который вы приобрели в Чечне — опыт примирения, установления мира и создания обстановки толерантности. Мы хотим перенять этот опыт у вас и оттолкнуться от него в нашей работе в Сирии. Мы надеемся, что ваш опыт принесет нам пользу. Это будет великая работа.

    Особая роль русских в Сирии — это возрождение мира

    — Как проходит межпарламентский диалог внутри самой Сирии? Вам предстоит большая работа по национальному примирению, какой вы ее видите?

    — Наш парламент сегодня представляет различные силы, присутствующие в Сирии. Конечно, есть диалоги и дискуссии внутри этих сил, они не всегда политические, а связаны с законами, делами по установлению мирной жизни в стране и дополняют наш политический диалог. В сирийском парламенте работает Ассоциация национального примирения, которая озабочена проблемами мира и установления диалога. По многим позициям она уже достигла большого продвижения, посмотрим, как в дальнейшем ее деятельность будет влиять на мир в Сирии.

    — В начале гражданской войны в Сирии незаконные вооруженные формирования получали значительную помощь от западных стран, заинтересованных в распаде сирийского государства. Продолжается ли, по вашему мнению, иностранное вмешательство в дела Сирии сейчас?

    — Снабжение террористов не прекращается до сих пор, оно так и продолжается со времени начала войны. Если не будет настоящего желания противодействовать терроризму, — остановить это снабжение и иссушить его источники будет невозможно. Нужно бороться с терроризмом двумя способами — оружием и борьбой с идеологией боевиков. Тема эта не только военная — она военная и в то же время социальная. Весь мир должен объединиться для противодействия терроризму, потому что для террора нет границ.

    Весь мир должен объединиться для противодействия терроризму

    — К теме об объединении мира в борьбе с терроризмом: к чему, на ваш взгляд, привела деятельность международной антитеррористической коалиции во главе с США?

    — Это союз, у которого есть только форма, но нет содержания, нет реальной работы, нет результата, о котором можно было бы говорить. Я считаю, что США — это те, кто составляет планы террористов и руководит ими, а по сути деле использует терроризм для своих целей.

    — Как оценивают в Сирии промежуточные итоги операции Воздушно-космических сил России?

    — Мы видим большую разницу по сравнению с деятельностью коалиции во главе с США. Когда по просьбе сирийского государства Россия в сентябре 2015 года внесла свой вклад в борьбу с терроризмом, военная ситуация сразу поменялась. Теперь борьба с терроризмом дает очень большие результаты. Это отмечаем не только мы, сирийцы, но и весь мир.

    — Говорят, здесь на ассамблее вы уже поспорили и даже поссорились с турецкой делегацией?

    — Да, с турками тут не особенно получается общаться, особенно после недавних событий… [ввода турецких войск в провинцию Идлиб — прим.]. На самом деле, Турция вошла в Сирию в самом начале войны: помогала террористам, поставляла наемников, снабжала боевиков оружием и деньгами, помогала им при пересечении границ. Сейчас турецкие войска перешли границу Сирии и вошли в Идлиб. На ассамблее в Петербурге турки говорят о беженцах, о гуманитарной помощи, которую они дают… Но мы знаем, что они торгуют гуманитарным вопросом! Наша позиция однозначная: туркам нужно уйти из Сирии, закрыть границы, прекратить снабжать террористов. Только когда это случится, возможно, снова начнется диалог между нами.

    Автор: Евгения Авраменко
    #сирия #вкс рф #коалиция сша #ассамблея межпарламентского союза
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 249

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80907

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67713

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82639

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49678
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        249
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        2360
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1206
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        505