Сирийский депутат: Особая роль русских в Сирии — возрождение мира

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В числе 160 парламентских делегаций на 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Петербург приехали депутаты из Сирии. О дружбе с Россией, о путях национального примирения внутри Сирии и о спорах с турецкой делегацией в кулуарах ассамблеи Федеральному агентству новостей рассказал сирийский парламентарий Бутрус Марджани, президент арабского комитета иностранных дел.

— Приветствуем сирийскую делегацию в Санкт-Петербурге. Как вас принимают в России?

— Мы очень рады, что может принять участие в Ассамблее Межпарламентского союза в России — это для нас большая честь. А находиться в таком красивом городе, как Петербург, еще и удовольствие.

— Чем диалог Сирии с Россией принципиально отличается от диалога с другими странами?

— Есть ощутимая разница. Россия — страна-друг для Сирии, старый друг. И, конечно, есть различие, когда я разговариваю с другом, или когда я разговариваю с представителем страны, политика которой не соответствует интересам Сирии.

— Российские депутаты часто посещают Сирию, как вы оцениваете их деятельность?

— Парламентарии России — наши друзья, мы всегда ведем открытый диалог, они всегда очень открыты и доброжелательны. Мы постоянно обмениваемся мыслями, мнениями, прислушиваемся друг к другу.

От нашего общения есть результаты: с каждым визитом русских парламентариев политические дела в Сирии продвигаются, каждый наш диалог доходит до правительств. Мысли наших депутатов достигают России, а мы слышим русских, и это вносит вклад в наше политическое продвижение к миру.

Особая роль русских в Сирии — это возрождение мира и это работа политиков рядом с военными. Наши русские коллеги-парламентарии очень помогают нам в этой области. У вас есть потрясающий опыт, который вы приобрели в Чечне — опыт примирения, установления мира и создания обстановки толерантности. Мы хотим перенять этот опыт у вас и оттолкнуться от него в нашей работе в Сирии. Мы надеемся, что ваш опыт принесет нам пользу. Это будет великая работа.

— Как проходит межпарламентский диалог внутри самой Сирии? Вам предстоит большая работа по национальному примирению, какой вы ее видите?

— Наш парламент сегодня представляет различные силы, присутствующие в Сирии. Конечно, есть диалоги и дискуссии внутри этих сил, они не всегда политические, а связаны с законами, делами по установлению мирной жизни в стране и дополняют наш политический диалог. В сирийском парламенте работает Ассоциация национального примирения, которая озабочена проблемами мира и установления диалога. По многим позициям она уже достигла большого продвижения, посмотрим, как в дальнейшем ее деятельность будет влиять на мир в Сирии.

— В начале гражданской войны в Сирии незаконные вооруженные формирования получали значительную помощь от западных стран, заинтересованных в распаде сирийского государства. Продолжается ли, по вашему мнению, иностранное вмешательство в дела Сирии сейчас?

— Снабжение террористов не прекращается до сих пор, оно так и продолжается со времени начала войны. Если не будет настоящего желания противодействовать терроризму, — остановить это снабжение и иссушить его источники будет невозможно. Нужно бороться с терроризмом двумя способами — оружием и борьбой с идеологией боевиков. Тема эта не только военная — она военная и в то же время социальная. Весь мир должен объединиться для противодействия терроризму, потому что для террора нет границ.

— К теме об объединении мира в борьбе с терроризмом: к чему, на ваш взгляд, привела деятельность международной антитеррористической коалиции во главе с США?

— Это союз, у которого есть только форма, но нет содержания, нет реальной работы, нет результата, о котором можно было бы говорить. Я считаю, что США — это те, кто составляет планы террористов и руководит ими, а по сути деле использует терроризм для своих целей.

— Как оценивают в Сирии промежуточные итоги операции Воздушно-космических сил России?

— Мы видим большую разницу по сравнению с деятельностью коалиции во главе с США. Когда по просьбе сирийского государства Россия в сентябре 2015 года внесла свой вклад в борьбу с терроризмом, военная ситуация сразу поменялась. Теперь борьба с терроризмом дает очень большие результаты. Это отмечаем не только мы, сирийцы, но и весь мир.

— Говорят, здесь на ассамблее вы уже поспорили и даже поссорились с турецкой делегацией?

— Да, с турками тут не особенно получается общаться, особенно после недавних событий… [ввода турецких войск в провинцию Идлиб — прим.]. На самом деле, Турция вошла в Сирию в самом начале войны: помогала террористам, поставляла наемников, снабжала боевиков оружием и деньгами, помогала им при пересечении границ. Сейчас турецкие войска перешли границу Сирии и вошли в Идлиб. На ассамблее в Петербурге турки говорят о беженцах, о гуманитарной помощи, которую они дают… Но мы знаем, что они торгуют гуманитарным вопросом! Наша позиция однозначная: туркам нужно уйти из Сирии, закрыть границы, прекратить снабжать террористов. Только когда это случится, возможно, снова начнется диалог между нами.