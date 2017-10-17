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Экс-полицейский, устроивший пьяное ДТП с четырьмя жертвами, осужден в Подмосковье
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    Экс-полицейский, устроивший пьяное ДТП с четырьмя жертвами, осужден в Подмосковье

    15:10  17 Октября 2017
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    Экс-полицейский, устроивший пьяное ДТП с четырьмя жертвами, осужден в Подмосковье

    Москва, 17 октября. Бывший сотрудник полиции города Пушкин Московской области приговорен к шести годам лишения свободы по решению городского суда за ДТП, в котором погибли четыре человека

    Помимо шести лет лишения свободы в колонии-поселении, суд на три года лишил его водительских прав.

    По данным следствия, 24 сентября прошлого года сотрудник полиции, двигаясь на автомобиле по трассе М-8 «Холмогоры», нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем, в котором находились пятеро людей, включая двух детей. Удар был такой силы, что вторая машина вылетела на обочину. В результате полученных травм скончались трое взрослых и ребенок. Выяснилось, что правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Ранее сообщалось, что водитель маршрутки из Петербурга стал виновником аварии, в результате которой погибла 19-летняя девушка,

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье
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