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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года
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    Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года

    14:32  17 Октября 2017
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    Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года

    Москва, 17 октября. Журнал Forbes признал автора серии книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы.

    Согласно оценкам издания, за последний год известная британская писательница заработала более 95 млн долларов. На сегодняшний день она является самой богатой писательницей в мире и занимает третью строчку в мировом рейтинге самых обеспеченных знаменитостей по версии Forbes.

    Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года

    На втором месте оказался футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду, который за последние 12 месяцев заработал 93 млн долларов. Большая часть средств пришла после нового контракта с испанским клубом. Кроме того, Роналду активно зарабатывает на рекламе.

    На третье место попала британская группа Coldplay с заработком в 88 млн долларов. На четвертую позицию поставили певицу Adele с годовым доходом в размере 69 млн долларов.

    Как отмечается в статье Forbes, Джоан Роулинг и Adele стали единственными представительницами прекрасного пола в рейтинге.

    Автор: Дима Оленин
    #криштиану роналду #джоан роулинг #forbes #coldplay
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