Хомс: САА захватила крупный склад боеприпасов ИГ на востоке провинции

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Хомс, 17 октября. На востоке Хомса сирийские военные обнаружили крупный склад боеприпасов и вооружения «Исламского государства»1 израильского производства.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на военные источники, что бойцы Сирийской арабской армии обнаружили склад, на котором хранились минометы, гранатометы, стрелковое вооружение и боеприпасы. Многие системы вооружения были произведены в Израиле, отмечает источник.

Захват арсенала стал возможен в ходе военной операции, проводимой сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ на линии Хомс-Хама.

Ранее сообщалось, что САА освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинции Хама населенный пункт Джубаб Танахаж.

1 Организация запрещена на территории РФ.