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Хомс: САА захватила крупный склад боеприпасов ИГ на востоке провинции
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    Хомс: САА захватила крупный склад боеприпасов ИГ на востоке провинции

    14:25  17 Октября 2017
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    Хомс: САА захватила крупный склад боеприпасов ИГ на востоке провинции

    Хомс, 17 октября. На востоке Хомса сирийские военные обнаружили крупный склад боеприпасов и вооружения «Исламского государства»1 израильского производства.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на военные источники, что бойцы Сирийской арабской армии обнаружили склад, на котором хранились минометы, гранатометы, стрелковое вооружение и боеприпасы. Многие системы вооружения были произведены в Израиле, отмечает источник.

    Захват арсенала стал возможен  в ходе военной операции, проводимой сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ на линии Хомс-Хама.

    Ранее сообщалось, что САА освободила от боевиков террористической  группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке провинции Хама населенный пункт Джубаб Танахаж.

    Хомс: САА захватила крупный склад боеприпасов ИГ на востоке провинции

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #хомс #склад
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