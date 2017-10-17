Медведев не собирается строить в России «цифровой колхоз»

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Сколково, 17 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ достаточно потенциала, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, однако в стране не будут строить «цифровой колхоз».

«У нас достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить обособленный цифровой «колхоз», — заявил глава правительства в ходе форума «Открытые инновации».

По словам Медведева, емкость российского рынка ограничена, передает агентство «Интерфакс». Россия будет продвигать отечественные разработки на глобальный рынок. Москва готова сотрудничать с международными партнерами, прежде всего, партнерами по евразийской интеграции, добавил премьер.

Он также подчеркнул необходимость создания «среды доверия», хоть это и не просто. В любом случае Россия открыта перед своими партнерами и готова наладить диалог на этой или на других площадках, заверил Медведев.

Ранее глава российского правительства заявил, что экономика страны адаптировалась к новым условиям.