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Медведев не собирается строить в России «цифровой колхоз»
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    Медведев не собирается строить в России «цифровой колхоз»

    14:21  17 Октября 2017
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    Медведев не собирается строить в России «цифровой колхоз»

    Сколково, 17 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ достаточно потенциала, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, однако в стране не будут строить «цифровой колхоз».

    «У нас достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить обособленный цифровой «колхоз», — заявил глава правительства в ходе форума «Открытые инновации».

    По словам Медведева, емкость российского рынка ограничена, передает агентство «Интерфакс». Россия будет продвигать отечественные разработки на глобальный рынок. Москва готова сотрудничать с международными партнерами, прежде всего, партнерами по евразийской интеграции, добавил премьер.

    Он также подчеркнул необходимость создания «среды доверия», хоть это и не просто. В любом случае Россия открыта перед своими партнерами и готова наладить диалог на этой или на других площадках, заверил Медведев.

    Ранее глава российского правительства заявил, что экономика страны адаптировалась к новым условиям.

    Автор: Дима Оленин
    #медведев #открытые инновации
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