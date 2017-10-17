Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Россетей»

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Москва, 17 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу с генеральным директором одной из крупнейших электросетевых компаний в мире «Россети» Павлом Ливинским.

«Как ожидается, глава государства проведет ряд рабочих встреч, публичная из которых станет с главой ПАО «Российские сети» Ливинским», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отметим, что 17 октября глава российского государства работает в Сочи.

Ранее Владимир Путин утвердил поправки в закон «О ветеранах», который уточняет дату начала обороны Севастополя в период Великой Отечественной войны.

Напомним, накануне российский лидер открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.