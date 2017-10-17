На защиту оборонного сектора России: РКН объявила войну вредоносному ПО

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По требованию РКН, которое основано на вступивших в силу решениях судов, владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, распространения, внедрения программного обеспечения (ПО). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно сообщению регулятора, данные этих интернет-страниц содержали информацию о вредоносном программном обеспечении. Это ПО предназначалось для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов.

Соответствующие решения в отношении вредоносного программного обеспечения были приняты на основании норм Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Цель — оборонный сектор России

Говоря о вредоносном программном обеспечении, необходимо понимать, что под угрозой может находиться даже оборонный сектор Российской Федерации. Так, исследователи безопасности из компании FireEye зафиксировали вредоносное ПО FormBook, которое нацелено преимущественно на военный, аэрокосмический и промышленный сектор Индии, Северной Кореи и, конечно же, России.

По мнению экспертов, атакующих крайне сложно идентифицировать из-за особенностей модели распространения вредосноного ПО. FormBook предлагается в рамках модели «как услуга», которую может заказать любой желающий, предварительно оформив платную подписку.

Отметим, что вредоносная программа внедряется в различные процессы для регистрации нажатия клавиш, кражи содержимого буфера обмена и извлечения данных из сеансов HTTP. Крайне важно знать, что вредоносное ПО может настраиваться на загрузку и выполнение файлов, запуск процессов, завершение работы и перезагрузку системы, а также хищение локальных паролей и файлов cookie.

Информационная безопасность

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь, комментируя ФАН блокировку Роскомнадзором 72 интернет-страниц, отметил, что эта мера, совершенно очевидно, вызовет очередную волну недовольства в среде борцов за свободный Интернет. Тем более, что вокруг разного рода кибермошенничества давно сформировалась целая молодежная контркультура.

«И то обстоятельство, что закрытие этих интернет-ресурсов никоим образом не ущемит собственно свободу слова, отнюдь не убавит пыл оппозиционно настроенных комментаторов. Но Роскомнадзор просто выполняет свои функции, ведь очевидно: вреда от ресурсов с подобным ПО не в пример больше, чем, скажем, от порносайтов. С тем, что информационная безопасность — важнейшая составляющая общественной безопасности, сегодня не согласятся разве что российские либералы. Достаточно взглянуть на все нарастающую истерию в западном медиапространстве. Так, совсем недавно последовало новое «разоблачение»: лаборатория Касперского якобы причастна к краже секретных документов АНБ», — пояснил эксперт.

Между тем, заметил аналитик, сам факт бурного размножения страниц с вредоносным ПО не может не настораживать. Речь вполне может идти о запланированной кибератаке, жертвами которой могли стать ресурсы как специальных, так и экстренных служб.