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Украина
Опубликовано видео прибытия Саакашвили на митинг у стен Верховной рады
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    Опубликовано видео прибытия Саакашвили на митинг у стен Верховной рады

    14:27  17 Октября 2017  /обновлено: 14:32  17 Октября 2017
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    Опубликовано видео прибытия Саакашвили на митинг у стен Верховной рады

    Киев, 17 октября. Экс-президент Грузии, ставший оппозиционным политиком на Украине, Михаил Саакашвили прибыл на организованный им митинг, который в настоящее время проходит у здания Верховной рады Украины. Появление на месте митинга лидера новой украинской партии «Движение новых сил» засняли на видео.

    Экс-губернатор Одесской области появился в сопровождении многочисленной свиты и вместе со своими сторонниками прошел через рамки металлодетекторов, установленные ранее Нацгвардейцами на входе на площадь Конституции. Ни полицейские, ни нацгвардейцы не предприняли попытки задержать лишенного гражданства Украины политика.

    Опубликовано видео прибытия Саакашвили на митинг у стен Верховной рады

    «Мы никуда не уйдем, пока наши условия не будут выполнены, — объявил Саакашвили, обратившись к украинским парламентариям. — Хватит врать, делайте что-то или, наконец, уходите».

    Отметим, что в настоящее время на площади перед Радой, собрались около шести тысяч человек.

    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили
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