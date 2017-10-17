Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак может получить поддержку Турции в Киркуке
Политика
«Ядерный Армагеддон»: СМИ спрогнозировали последствия первого удара США по КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Ядерный Армагеддон»: СМИ спрогнозировали последствия первого удара США по КНДР

    15:04  17 Октября 2017
    97

    Смертельная самоуверенность: Трамп думает, что системы ПРО защитят США от Северной Кореи. И это страшно

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Deadly Overconfidence: Trump Thinks Missile Defenses Work Against North Korea, and That Should Scare You» («Смертельная самоуверенность: Трамп думает, что американские системы ПРО защитят от Северной Кореи. И это страшно»), опубликованной изданием «War on the Rocks». В статье речь идет о возможных последствиях «первого великолепного удара» США по КНДР.

    Может ли излишняя уверенность президента в оборонных системах США привести к смертельному просчету и ядерному Армагеддону? Да, может. В прошлую среду, рассуждая о потенциальном ответе Америки на ракетно-ядерную программу Северной Кореи, президент Дональд Трамп заявил:

    «У нас есть ракеты, которые могут сбивать ракеты в воздухе с вероятностью 97 процентов».

    Если Трамп считает — или ему так говорят — что американская противоракетная оборона настолько точна, то это не просто заблуждение, это очень опасное заблуждение. Это может привести к дорогостоящей войне с ужасающими последствиями.

    И вот почему: если Трамп считает, что противоракетная оборона США работает эффективно, он может решить, что упреждающий удар в попытке разоружить Северную Корею убережет американские города от северокорейского ядерного возмездия. Но это не так.

    Если Северная Корея решит запустить МБР — или несколько МБР — в сторону Соединенных Штатов, есть только одна система, которая может им помочь. Это система GMD (наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета), которая запустит свои ракеты-перехватчики, расположенные в Форт-Грили на Аляске, для перехвата и уничтожения боеголовок за пределами земной атмосферы.

    Итак, эффективность GMD хотя бы примерно соответствует тому, что говорит Трамп? Грубо говоря, нет. На сегодняшний день 18 тестов на перехват показали, что ракеты-перехватчики наземного базирования осуществили 10 успешных перехватов, то есть, вероятность поражения цели с одного выстрела составляет примерно 56 процентов.

    Смертельная самоуверенность: Трамп думает, что системы ПРО защитят США от Северной Кореи. И это страшно

    Заявление Трампа будет почти верным, если на каждую боеголовку будет назначено по четыре перехватчика, а не по одному. Очевидно, президент на брифинге, посвященном эффективности противоракетной обороны страны, услышал цифру в 96% или 97%, не понимая, что речь идет о точности не каждого перехватчика, а четырех — против одной МБР.

    При этом запасы ракет-перехватчиков США весьма ограничены. В этом году их число будет увеличено с 30 до 44. Не стоит забывать, что Северной Корее намного дешевле создать дополнительные Хвасон-14, чем Соединенным Штатам выпускать новые перехватчики или повышать эффективность существующей системы ПРО.

    И даже если противоракетная оборона США будет эффективной, проблемы географии могут привести к войне с Россией: ракеты-перехватчики США расположены на Аляске и полетят через российский Дальний Восток, а Россия может этого не понять.

    Но разве ракеты-перехватчики не носят исключительно оборонительный характер, спросите вы? Разве они не предназначены для перехвата северокорейских МБР? На самом деле, это только половина истории. Еще одна цель и, вероятно, главная цель — это поддержка наступательных ядерных стратегий и предоставление Соединенным Штатам шанса нанести так называемый совершенный или «великолепный первый удар» по противнику.

    Смертельная самоуверенность: Трамп думает, что системы ПРО защитят США от Северной Кореи. И это страшно

    Несовпадение представлений Трампа о системах ПВО и их реальных возможностей очень опасно. Это усиливает соблазн нанести упреждающий удар: даже если мы не сможем уничтожить все северокорейские МБР на местах, GMD, несомненно, сможет перехватить то, что осталось у Кима. Не сможет. А это приведет к тому, что в результате северокорейского ядерного возмездия Соединенные Штаты потеряют один из своих городов.

    Чем больше Трамп размышляет о варианте «великолепного первого удара», тем пристальнее Ким должен рассматривать возможность превентивного запуска каждой ядерной системы в своем арсенале.

    Ясно только одно: нет ничего «великолепного» в таком ударе. Пора перестать фантазировать о насильственной денуклеаризации Северной Кореи и признать, что нет никакой технологической панацеи для решения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР. Пришло время вернуться к проверенной практике: дипломатии и сдерживанию. Денуклеаризация Северной Кореи не стоит возможности лишиться какого-нибудь американского города из-за излишней самоуверенности в том, что непроверенная система противоракетной обороны сможет спасти от термоядерного возмездия Ким Чен Ына.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #кндр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017 232

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        80906

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67713

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82638

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49678
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        223
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1715
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1205
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        504