«Ядерный Армагеддон»: СМИ спрогнозировали последствия первого удара США по КНДР

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Deadly Overconfidence: Trump Thinks Missile Defenses Work Against North Korea, and That Should Scare You» («Смертельная самоуверенность: Трамп думает, что американские системы ПРО защитят от Северной Кореи. И это страшно»), опубликованной изданием «War on the Rocks». В статье речь идет о возможных последствиях «первого великолепного удара» США по КНДР.

Может ли излишняя уверенность президента в оборонных системах США привести к смертельному просчету и ядерному Армагеддону? Да, может. В прошлую среду, рассуждая о потенциальном ответе Америки на ракетно-ядерную программу Северной Кореи, президент Дональд Трамп заявил:

«У нас есть ракеты, которые могут сбивать ракеты в воздухе с вероятностью 97 процентов».

Если Трамп считает — или ему так говорят — что американская противоракетная оборона настолько точна, то это не просто заблуждение, это очень опасное заблуждение. Это может привести к дорогостоящей войне с ужасающими последствиями.

И вот почему: если Трамп считает, что противоракетная оборона США работает эффективно, он может решить, что упреждающий удар в попытке разоружить Северную Корею убережет американские города от северокорейского ядерного возмездия. Но это не так.

Если Северная Корея решит запустить МБР — или несколько МБР — в сторону Соединенных Штатов, есть только одна система, которая может им помочь. Это система GMD (наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета), которая запустит свои ракеты-перехватчики, расположенные в Форт-Грили на Аляске, для перехвата и уничтожения боеголовок за пределами земной атмосферы.

Итак, эффективность GMD хотя бы примерно соответствует тому, что говорит Трамп? Грубо говоря, нет. На сегодняшний день 18 тестов на перехват показали, что ракеты-перехватчики наземного базирования осуществили 10 успешных перехватов, то есть, вероятность поражения цели с одного выстрела составляет примерно 56 процентов.

Заявление Трампа будет почти верным, если на каждую боеголовку будет назначено по четыре перехватчика, а не по одному. Очевидно, президент на брифинге, посвященном эффективности противоракетной обороны страны, услышал цифру в 96% или 97%, не понимая, что речь идет о точности не каждого перехватчика, а четырех — против одной МБР.

При этом запасы ракет-перехватчиков США весьма ограничены. В этом году их число будет увеличено с 30 до 44. Не стоит забывать, что Северной Корее намного дешевле создать дополнительные Хвасон-14, чем Соединенным Штатам выпускать новые перехватчики или повышать эффективность существующей системы ПРО.

И даже если противоракетная оборона США будет эффективной, проблемы географии могут привести к войне с Россией: ракеты-перехватчики США расположены на Аляске и полетят через российский Дальний Восток, а Россия может этого не понять.

Но разве ракеты-перехватчики не носят исключительно оборонительный характер, спросите вы? Разве они не предназначены для перехвата северокорейских МБР? На самом деле, это только половина истории. Еще одна цель и, вероятно, главная цель — это поддержка наступательных ядерных стратегий и предоставление Соединенным Штатам шанса нанести так называемый совершенный или «великолепный первый удар» по противнику.

Несовпадение представлений Трампа о системах ПВО и их реальных возможностей очень опасно. Это усиливает соблазн нанести упреждающий удар: даже если мы не сможем уничтожить все северокорейские МБР на местах, GMD, несомненно, сможет перехватить то, что осталось у Кима. Не сможет. А это приведет к тому, что в результате северокорейского ядерного возмездия Соединенные Штаты потеряют один из своих городов.

Чем больше Трамп размышляет о варианте «великолепного первого удара», тем пристальнее Ким должен рассматривать возможность превентивного запуска каждой ядерной системы в своем арсенале.

Ясно только одно: нет ничего «великолепного» в таком ударе. Пора перестать фантазировать о насильственной денуклеаризации Северной Кореи и признать, что нет никакой технологической панацеи для решения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР. Пришло время вернуться к проверенной практике: дипломатии и сдерживанию. Денуклеаризация Северной Кореи не стоит возможности лишиться какого-нибудь американского города из-за излишней самоуверенности в том, что непроверенная система противоракетной обороны сможет спасти от термоядерного возмездия Ким Чен Ына.