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Депутат Швыткин: Украинцы вынуждают Киев «остыть» и отказаться от войны с РФ
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    Депутат Швыткин: Украинцы вынуждают Киев «остыть» и отказаться от войны с РФ

    14:26  17 Октября 2017
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    Юрий Швыткин

    Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук уверен, что украинские власти не объявляют войну Российской Федерации, так как Кремль располагает несравнимо большим военным потенциалом, а украинцы не желают воевать. Об этом народный избранник заявил в интервью одному из украинских изданий.

    Таким образом, депутат Верховной рады прокомментировал прохождение через парламент проекта закона о «реинтеграции» Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором».

    «Мы им не объявим войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это было бы очень опрометчиво с нашей стороны», — подчеркнул Тымчук.

    Но он также понимает, что после шести волн мобилизации население страны устало от подобных мероприятий. Кроме того, Тымчук уверен, что в случае объявления войны своему соседу, мобилизации будет подлежать практически все население Украины, но допускать этого ни в коем случае нельзя.

    Дмитрий Тымчук

    «На мой взгляд, сегодня народ Украины волей-неволей заставляет Киев учитывать его мнение, поскольку все-таки украинский и российский народы созвучны по корням, дружественные по отношению друг к другу. В свою очередь руководство Киева проводит очень деструктивную политику по отношению к нашей стране и ее союзникам, вызывая тем самым раздражение в Москве, Минске и других столицах. Это нехорошо сказывается и на жизни рядовых граждан Украины. Прибавьте сюда еще тяжелейшие экономическую, политическую и социальную ситуации. Да там повальная коррупция, низкий уровень заработной платы, высокие расценки на ЖКХ, низкое пенсионное обеспечение. А если еще начнется война с Россией — народ не выдержит. Ну, и чтобы отвлечь внимание от проблем, Тымчук выступает с подобными речами. Никаким нежеланием воевать там не пахнет. Украинцы вынуждают Киев «остыть» и отказаться от войны с РФ», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

    По мнению Юрия Швыткина, сравнивать военную мощь Российской Федерации и Украины не имеет смысла, так как армия России в настоящее время считается одной из сильнейших структур в мире. Более того, она обладает самым высокотехнологичным военным оборудованием.

    «Сравнивать военную мощь России и Украины — глупое занятие, никто этим уже не занимается, все все понимают. И тут даже не стоит говорить об оборонном и ракетно-ядерном потенциалах. Тымчук просто пытается отвлечь внимание рядовых граждан от огромной кипы проблем, которые терзают страну. Он пытается оправдать бездействие властей и низкий социальный уровень другими причинами», — заключил депутат Госдумы.

    Верховная Рада Украины

    Напомним, 6 октября Верховная рада приняла в первом чтении закон о «реинтеграции» Донбасса. Нормативный акт позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Ряд украинских политиков обратил внимание на то, что принятие этого закона будет фактически означать то, что развернутые Киевом в регионе военные действия были незаконными.

    Автор: Сергей Чемеков
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