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СМИ узнали о гонорарах украинца Ковтуна и американца Бома на российском ТВ
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    СМИ узнали о гонорарах украинца Ковтуна и американца Бома на российском ТВ

    14:35  17 Октября 2017
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    Раскрыты гонорары иностранных экспертов на российских ток-шоу о политике

    Москва, 17 октября. Иностранные эксперты, выступающие на политических ток-шоу в России, получают гонорары до миллиона рублей.

    Как рассказал Kp.ru осведомленный источник, ежемесячный доход зависит от уровня эксперта, а американский журналист Майкл Бом и вовсе имеет эксклюзивный контракт.

    «Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть — за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты», — говорит источник издания.

    Одним из «самых дорогих» гостей ток-шоу является украинский политолог Вячеслав Ковтун, доход которого составляет от 500 до 700 тысяч, иногда и до миллиона рублей в месяц, пишет издание.

    «Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров», — отметил собеседник kp.ru.

    Польский политолог Якуб Корейба получает меньше 500 тысяч рублей, но это скорее связано с его редкими визитами в Москву. Как утверждает источник, деньги проводят официально: «оформляют договор, платят налоги».

    Раскрыты гонорары иностранных экспертов на российских ток-шоу о политике

    Есть и не столь высокооплачиваемые участники. К примеру, Дмитрий Суворов посещает то-шоу всего за 10-15 тысяч рублей за эфир, добавил источник.

    Как ранее писал «Ридус», на днях в эфире Первого канала ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин жестко отреагировал на провокационные заявления американского журналиста Майкла Бома о ситуации со снятыми с дипломатических представительств в США флагами России. Шейнин накричал на него и схватил за шею. После завершения ток-шоу Бом заявил, что не в обиде на ведущего, хотя тому стоило бы извиниться за свое поведение.

    Автор: Юлия Кошкина
    #телевидение #эксперт #гонорар #ток-шоу
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