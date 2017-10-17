СК РФ завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

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Москва, 17 октября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа».

По данным Росавиации, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» в настоящий момент достигает 10 миллиардов рублей. Из них почти 7 миллиардов компания задолжала кредитным организациям, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Пытаясь скрыть информацию о задолженностях, руководство авиакомпании выводило активы за границу, заключало невыгодные сделки и искажало бухгалтерские отчеты, сообщается в пресс-релизе СК РФ.

В конце сентября «ВИМ-Авиа» массово задерживала рейсы. От этого пострадали несколько десятков тысяч пассажиров на территории России и за рубежом.