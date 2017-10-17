Салют у стен Рады: в Киеве опасаются введения АТО из-за протестных акций
Киев, 17 октября. Салют в связи с приездом на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека напугал митингующих у здания Верховной рады. Участники акции не верят, что появление тяжелой артиллерии в центре Киева связано с визитом иностранного лидера.
«Защищать свою власть Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ФАН), похоже, собирается с помощью тяжелой артиллерии, — обратил внимание на своей странице в Facebook украинский экс-депутат Владимир Олейник. — Иначе как объяснить появление пушек утром 17 октября в Мариинском парке».
Он подчеркнул, что на фотографиях из центра Киева запечатлена крупнокалиберная дальнобойная артиллерия.
«В то, что пушки привезли для того, чтобы «давать приветственный залп в связи с государственным визитом в Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преко», слабо верится», — констатировал он.
Он также задал риторический вопрос, куда направлены дула оружий, и предположил, что власти Украины могут объявить АТО в Киеве из-за протестных акций.
«Неужели «спальные» районы Троещины, Позняков и Борщаговки уже воспринимаются «гарантом» как источник угрозы и против них будет объявлена АТО?» — предположил Олейник.
Депутат допустил, что вся команда Порошенко сильно нервничает, так как «скрыться от людского гнева будет проблематично».
«Порошенко понимает, что кресло под ним зашаталось, — пишет он в социальной сети. — Интересно было бы понять куда, в какую сторону он кинется, когда поймет, что пришел конец и ему придется отвечать по суду за все содеянное?»
Он высказал мнение, что Порошенко отправится в Испанию, где у него есть дача. Однако Олейник напомнил, что там против украинских чиновников возбуждены антикоррупционные дела.
«Есть море информации, которую мы озвучивали о том, что туда Порошенко вывозил, минуя официальные каналы деньги и ценности», — заметил депутат.