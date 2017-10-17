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Украина
Салют у стен Рады: в Киеве опасаются введения АТО из-за протестных акций
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    Салют у стен Рады: в Киеве опасаются введения АТО из-за протестных акций

    14:30  17 Октября 2017
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    На Украине допустили введение АТО в спальных районах Киева

    Киев, 17 октября. Салют в связи с приездом на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека напугал митингующих у здания Верховной рады. Участники акции не верят, что появление тяжелой артиллерии в центре Киева связано с визитом иностранного лидера.

    «Защищать свою власть Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ФАН), похоже, собирается с помощью тяжелой артиллерии, — обратил внимание на своей странице в Facebook украинский экс-депутат Владимир Олейник. — Иначе как объяснить появление пушек утром 17 октября в Мариинском парке».

    Он подчеркнул, что на фотографиях из центра Киева запечатлена крупнокалиберная дальнобойная артиллерия.

    «В то, что пушки привезли для того, чтобы «давать приветственный залп в связи с государственным визитом в Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преко», слабо верится», — констатировал он.

    На Украине допустили введение АТО в спальных районах Киева

    Он также задал риторический вопрос, куда направлены дула оружий, и предположил, что власти Украины могут объявить АТО в Киеве из-за протестных акций.

    «Неужели «спальные» районы Троещины, Позняков и Борщаговки уже воспринимаются «гарантом» как источник угрозы и против них будет объявлена АТО?» — предположил Олейник.

    Депутат допустил, что вся команда Порошенко сильно нервничает, так как «скрыться от людского гнева будет проблематично».

    «Порошенко понимает, что кресло под ним зашаталось, — пишет он в социальной сети. — Интересно было бы понять куда, в какую сторону он кинется, когда поймет, что пришел конец и ему придется отвечать по суду за все содеянное?»

    Он высказал мнение, что Порошенко отправится в Испанию, где у него есть дача. Однако Олейник напомнил, что там против украинских чиновников возбуждены антикоррупционные дела.

    «Есть море информации, которую мы озвучивали о том, что туда Порошенко вывозил, минуя официальные каналы деньги и ценности», — заметил депутат.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ато #украина #порошенко #верховная рада #олейник #депутат #салют #пушки
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