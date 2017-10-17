Кабмин РФ объявил о начале подготовки к выборам-2018

В Избранное

Москва, 17 октября. Российское правительство разработало план о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке к выборам президента в 2018 году. Как говорится в документе, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минфину и Банку России дано поручение открыть счета избирательных комиссий и направить в адрес Центризбиркома средства на финансирование выборов.

На 13 ведомств, включая МИД, ФСБ, МЧС, МВД и Минобороны, возлагается обеспечение представления сведений для составления и уточнения списков избирателей. Кроме того, им также дано поручение содействовать в образовании избирательных участков в труднодоступных регионах России.

Согласно документу, Росгвардия и МВД будут обеспечивать общественный порядок во время проведения выборов.

Оказывать содействие избирательным комиссиям в проведении выборов президента также будут органы местного самоуправления.

Пенсионный фонд будет предоставлять информацию о численности избирателей, являющихся инвалидами.

Напомним, ранее заместитель главы ЦИК России Николай Булаев заявил, что проблем с открытием специальных избирательных счетов у кандидатов на президентских выборах в 2018 году не возникнет.