Хама: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ город Джубаб Танахаж

В Избранное

Хама, 17 октября. ВКС РФ поддержали наступление сирийской армии на позиции «Исламского государства»1 на востоке провинции Хама.

По данным военных источников Сирийская арабская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) еще один населенный пункт в центральных районах страны.

Отмечается, что при поддержке ВКС РФ армейцы зачистили от игиловцев город Джубаб Танахаж, данное поселение расположено южнее города Итрия и находится недалеко от трассы, соединяющей Саламию и Ракку. Ранее САА в этом районе создала «котел», в котором оказались заперты исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.