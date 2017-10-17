Парасюк объяснил нападение на экс-главу МО Украины: Он должен ответить за Иловайск

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Киев, 17 октября. Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк набросился с кулаками на начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Потасовка произошла после того, как Парасюк раскритиковал Валерия Гелетея за усиленные меры безопасности под Верховной радой, где сегодня проходит митинг, организованный Михаилом Саакашвили. Оказалось, что нападение стало «эхом Иловайска».

Позднее Владимир Парасюк прокомментировал данный инцидент в эфире украинского телеканала NewsOne, отметив, что причиной конфликта стало поражение и гибель украинских силовиков в Иловайске в сентябре 2014 года, когда Гелетей занимал пост министра обороны Украины.

«Я имел инцидент с Гелетеем, поверьте, исключительно личного характера. И я думаю, что такой человек, как он, должен сидеть в тюрьме за то, что лично мой побратим и сотни других погибли в Иловайске, именно он виноват в этом», — сказал Парасюк.

Депутат добавил, что ответственность за события в Иловайске также несет нынешний глава генерального штаба Украины Виктора Муженко и президент Петр Порошенко.

Напомним, 10 августа 2014 года в Донбассе началась битва за Иловайск, которая стала первым крупным сражением на юго-востоке Украины. К концу августа украинские силовики оказались в полном окружении, а 1 сентября бои за город завершились полной победой ополчения ДНР над подразделениями ВСУ и добровольческими формированиями. По данным ВСУ, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военнослужащих и добровольцев, 289 получили ранения, 158 пропали без вести, 128 попали в плен.