В «Кайрате» прокомментировали возможность продления контракта с Аршавиным

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Астана, 17 октября. В прошедшую субботу в Казахстане прошел финальный поединок Кубка страны, победу в нем одержал футбольный клуб «Кайрат», за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин.

В финальном поединке россиянин играл без замен.

В СМИ нередко появляются сообщения о том, что 36-летний Аршавин планирует в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. Известно, что срок действия его соглашения с «Кайратом» заканчивается в декабре 2017 года.

Ранее о желании Аршавина повесить бутсы на гвоздь говорила и супруга хавбека Алиса Казьмина.

По словам представителя департамента маркетинга «Кайрата», супруга Аршавина «много чего говорит», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

«После завершения сезона начнутся переговоры», — отметила собеседница, отвечая на вопрос о возможном продлении контракта.

Напомним, Аршавин является трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и бронзовым призером Евро-2008.