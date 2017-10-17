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В «Кайрате» прокомментировали возможность продления контракта с Аршавиным
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    В «Кайрате» прокомментировали возможность продления контракта с Аршавиным

    14:28  17 Октября 2017
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    В «Кайрате» прокомментировали возможность продления контракта с Аршавиным

    Астана, 17 октября. В прошедшую субботу в Казахстане прошел финальный поединок Кубка страны, победу в нем одержал футбольный клуб «Кайрат», за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин. 

    В финальном поединке россиянин играл без замен.

    В СМИ нередко появляются сообщения о том, что 36-летний Аршавин планирует в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. Известно, что срок действия его соглашения с «Кайратом» заканчивается в декабре 2017 года.

    Ранее о желании Аршавина повесить бутсы на гвоздь говорила и супруга хавбека Алиса Казьмина. 

    По словам представителя департамента маркетинга «Кайрата», супруга Аршавина «много чего говорит», сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    «После завершения сезона начнутся переговоры», — отметила собеседница, отвечая на вопрос о возможном продлении контракта.

    Напомним, Аршавин является трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и бронзовым призером Евро-2008.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #аршавин #кайрат
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