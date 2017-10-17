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Эксперт рассказал об ответе КНДР на санкции России
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    Эксперт рассказал об ответе КНДР на санкции России

    14:33  17 Октября 2017
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    Эксперт рассказал об ответе КНДР на санкции России

    Москва, 17 октября. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Салонников рассказал, какой ответ может последовать из Северной Кореи после введения российских санкций против КНДР.

    Салонников напомнил, что Россия проголосовала за резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, поэтому определенные шаги по ограничительным мерам со стороны Москвы следовало ожидать.

    Однако он обратил внимание, что у России и КНДР ранее складывалось положительное отношение друг к другу. Например, Пхеньян признал Крым российским.

    Эксперт обратил внимание, что все санкции России против КНДР на самом деле вряд ли могут «обидеть» Пхеньян. Он перечислил лишь некоторые их них — дипломаты КНДР могут иметь только один банковский счет в России, им запрещено использовать российскую недвижимость не для рабочих целей, а также в российские порты запрещено входить судам, принимавшим участие в ядерной программе.

    «Но я не думаю, что на судах наклеена надпись, что они в ней участвовали»,  — заметил Салонников.

    Эксперт рассказал об ответе КНДР на санкции России

    «Конечно же, какой-то ответ будет,  — цитирует его «Ридус».  — Северная Корея по этому поводу что-то скажет, прежде всего для сохранения лица перед своим народом, но вряд ли это может повлиять на двусторонние отношения между странами».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #россия #кндр #ответ
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