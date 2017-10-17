Путин поддержал предложение главы Адыгеи отпраздновать 100-летие основания республики

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Майкоп, 17 октября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя Адыгеи Марата Купилова о праздновании 100-летнего юбилея с момента основания Республики Адыгея в 1922 году. Сегодня президент подписал соответствующий указ.

Как отмечает пресс-служба главы Адыгеи, регион получит средства из федерального бюджета для празднования юбилея. Размеры средств, которые будут направлены на проведение конкурсов, фестивалей, выставок и выступлений творческих коллективов, а также других массовых мероприятий в честь праздника.