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Политика
США готовятся к «худшему варианту» сценария конфликта с КНДР
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    США готовятся к «худшему варианту» сценария конфликта с КНДР

    14:02  17 Октября 2017
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    США готовятся к «худшему варианту» сценария конфликта с КНДР

    Вашингтон, 17 октября. Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что США не исключают возможность проведения прямых переговоров с Северной Кореей. Однако Вашингтон «готовится к худшему», передает агентство Reuters.

    «Мы сфокусированы на дипломатических усилиях по разрешению проблемы, созданной КНДР. Однако мы тем не менее должны вместе с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими, быть готовы к худшему, если дипломатия не даст результата», — заявил Салливан по итогам переговоров с японским коллегой Синсуке Сугиямой.

    Тем не менее США, Япония и Южная Корея должны быть готовы, что дипломатические переговоры не дадут никакого результата, добавил американский политик.

    США готовятся к «худшему варианту» сценария конфликта с КНДР

    Ранее представители США и Японии договорились о продолжении давления на КНДР.

    Напомним, что ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведения ракетных и ядерных испытаний Ким Чен Ына. Многие страны мира ввели санкции в отношении Северной Кореи. Пхеньян также призвали прекратить испытания.

    Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что откажется от ядерного оружия после Вашингтона.

    Автор: Дима Оленин
    #сша #северня корея
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