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КНДР видит военную угрозу в учениях США и Южной Кореи
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    КНДР видит военную угрозу в учениях США и Южной Кореи

    13:34  17 Октября 2017
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    КНДР видит военную угрозу в учениях США и Южной Кореи

    Санкт-Петербург, 17 октября. Представитель КНДР на полях Межпарламентского союза в Петербурге заявил, что учения США и Южной Кореи создают «угрозы войны».

    Представитель делегации Северной Кореи на полях Межпарламентского союза, проходящего в Петербурге, заявил, что США и Южная Корея «должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове», так как они создают угрозу войны для КНДР:

    «Мы неоднократно осуждали проведение американско-южнокорейских учений. Они создают угрозы войны для нас. Они [США и Южная Корея] должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове».

    Накануне вооруженные силы США и Южной Кореи начали военные учения у берегов Корейского полуострова.

    Ранее сообщалось, что на полях Межпарламентского союза в Петербурге может состоятся встреча представителей КНДР и Южной Кореи, однако официального подтверждения данная информация не нашла.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #кндр #северная корея #южная корея
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