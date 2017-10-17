КНДР видит военную угрозу в учениях США и Южной Кореи

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Санкт-Петербург, 17 октября. Представитель КНДР на полях Межпарламентского союза в Петербурге заявил, что учения США и Южной Кореи создают «угрозы войны».

Представитель делегации Северной Кореи на полях Межпарламентского союза, проходящего в Петербурге, заявил, что США и Южная Корея «должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове», так как они создают угрозу войны для КНДР:

«Мы неоднократно осуждали проведение американско-южнокорейских учений. Они создают угрозы войны для нас. Они [США и Южная Корея] должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове».

Накануне вооруженные силы США и Южной Кореи начали военные учения у берегов Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что на полях Межпарламентского союза в Петербурге может состоятся встреча представителей КНДР и Южной Кореи, однако официального подтверждения данная информация не нашла.