Психиатр об украинском законе об образовании: Киев готовит из детей пушечное мясо

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Киев, 17 октября. Новый закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, не сделает украинских детей умнее. Такого мнения придерживается врач-психиатр Диана Генварская. По ее словам, Киев совершенно не заинтересован в том, чтобы вырастить образованное поколение.

«Цели-то ставятся явно другого уровня. Из них готовят, в общем-то, пушечное мясо, к сожалению», — заявила врач-психиатр в эфире ток-шоу «Особая статья».

Напомним, украинский президент Петр Порошенко недавно подписал новый закон об образовании, предполагающий обучение только на украинском языке. С сентября 2018 года представители нацменьшинств, живущих на Украине, будут обучаться на родном языке лишь в начальной школе и в детском саду, а с 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Также закон предполагает сокращение числа изучаемых предметов с 22 до девяти.

Отметим, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие инициативы в области образования «вымарыванием русского языка».