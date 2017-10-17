Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Украина
Психиатр об украинском законе об образовании: Киев готовит из детей пушечное мясо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Психиатр об украинском законе об образовании: Киев готовит из детей пушечное мясо

    13:53  17 Октября 2017  /обновлено: 14:00  17 Октября 2017
    98

    Психиатр об украинском законе об образовании: Киев готовит из детей пушечное мясо

    Киев, 17 октября. Новый закон об образовании, подписанный Петром Порошенко, не сделает украинских детей умнее. Такого мнения придерживается врач-психиатр Диана Генварская. По ее словам, Киев совершенно не заинтересован в том, чтобы вырастить образованное поколение.   

    «Цели-то ставятся явно другого уровня. Из них готовят, в общем-то, пушечное мясо, к сожалению», — заявила врач-психиатр в эфире ток-шоу «Особая статья».

    Напомним, украинский президент Петр Порошенко недавно подписал новый закон об образовании, предполагающий обучение только на украинском языке. С сентября 2018 года представители нацменьшинств, живущих на Украине, будут обучаться на родном языке лишь в начальной школе и в детском саду, а с 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Также закон предполагает сокращение числа изучаемых предметов с 22 до девяти.

    Отметим, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие инициативы в области образования «вымарыванием русского языка». 

    Автор: Федор Веснин
    #украина #русский язык #образование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80860

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67687

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82599

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49663

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154547
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1128
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1163
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        493
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18233