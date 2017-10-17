Порошенко превращается в диктатора: Марков об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте украинского парламента. Если он будет принят, то депутатскую неприкосновенность на Украине отменят с 1 января 2020 года.
Политолог Сергей Марков уверен, что новый законопроект, случись ему стать законом, серьезно изменит баланс сил на Украине. При этом, на первый взгляд, он действительно актуален и необходим: очень многие украинские депутаты действительно злоупотребляют своей юридической неприкосновенностью.
«Но не будем забывать, что в Верховной раде сейчас масса откровенно криминальных элементов. Либо это миллионеры, разбогатевшие за счет злоупотребления должностными полномочиями, либо откровенные бандиты. Верховная рада Украины — прибежище бандитсвующих элементов. Это хорошо известно. Потому легко можно сказать, что временная приостановка неприкосновенности народных избранников — допустим, на 10–15 лет, до тех пор, пока депутатский корпус не обновится — действительно необходима», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Тем не менее, продолжает Марков, Порошенко, когда вносил в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, думал вовсе не о борьбе с коррупцией. Скорее, он просто желал исполнить давнее требование американцев. В этом смысле очень показательно, что новый закон, если он будет принят, вступает в действие не сразу, а только в 2020 году.
«Если бы он вступил в силу сейчас, то две трети депутатского корпуса Украины отправились бы за решетку. Понятно, что в таких обстоятельствах парламентарии никогда не проголосуют за отмену собственной неприкосновенности. Но для следующего созыва Рады они вполне могут это сделать», — поясняет Сергей Марков.
В любом случае, американцев волнует не столько то, насколько украинские депутаты коррумпированы, сколько то, насколько они управляемы. После Майдана на Украине был создан специальный правоохранительный орган с чрезвычайно широкими полномочиями — Национальное антикоррупционное бюро. Сейчас депутатская неприкосновенность защищает украинских парламентариев от преследования данным ведомством. После того, как эта неприкосновенность будет у них отобрана, ситуация кардинальным образом изменится.
«Антикоррупционное бюро и вся система «коррупционных судов» есть не что иное, как встроенная в украинское государство система внешнего управления. Эта структура была создана американцами и до сих пор полностью подконтрольна им. Де-факто она даже выведена из подчинения президента Украины. По сути, американцы собираются сделать Раду подконтрольной Антикоррупционному бюро, которое в свою очередь подконтрольно их Центральному разведывательному управлению», — суммирует свою позицию Марков.
Впрочем, не одни только американские «кураторы» Украины выиграют от ущемления депутатов Рады в правах. Президент Порошенко также является бенефициаром данного законопроекта. Сейчас он де-факто контролирует большинство правоохранительных и специальных служб своей страны. После того, как депутаты Рады лишатся своего парламентского иммунитета, им останется лишь или стать покорными исполнителями его воли, или отправиться в тюрьму.
«Американцы многое требуют от Порошенко. Но в обмен он также получает многое — фактически, он превращается в диктатора Украины. Американцев сейчас очень тяготит ситуация на Украине. Их не устраивает, что у них не получается провести задуманные ими «реформы». Их тяготит то, что они должны нести ответственность за действия очевидно коррумпированного и прогнившего правительства. Потому им только выгодно перейти из режима непосредственного марионеточного управления Украиной в режим диктатуры своего ставленника Петра Порошенко», — отметил Марков.
На наших глазах завершается процесс закабаления Украины в ее подчиненности внешним силам, резюмирует политолог. В большинстве стран мира народные избранники обладают депутатской неприкосновенностью, так как без этого независимая работа парламента и политическая деятельность фактически невозможны. Но ни американцев, ни Порошенко такие тонкости не интересуют.
«Мне кажется, мы слишком робкие и не называем вещи своими именами. Вся суть происходящего на Украине заключается в том, что там нет никакого правительства, а есть лишь незаконная власть группы военных преступников и иностранных агентов. Они захватили эту власть незаконными средствами и ими же ее удерживают», — подводит итог Сергей Марков.