Порошенко превращается в диктатора: Марков об отмене депутатской неприкосновенности на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован на сайте украинского парламента. Если он будет принят, то депутатскую неприкосновенность на Украине отменят с 1 января 2020 года.

Политолог Сергей Марков уверен, что новый законопроект, случись ему стать законом, серьезно изменит баланс сил на Украине. При этом, на первый взгляд, он действительно актуален и необходим: очень многие украинские депутаты действительно злоупотребляют своей юридической неприкосновенностью.

«Но не будем забывать, что в Верховной раде сейчас масса откровенно криминальных элементов. Либо это миллионеры, разбогатевшие за счет злоупотребления должностными полномочиями, либо откровенные бандиты. Верховная рада Украины — прибежище бандитсвующих элементов. Это хорошо известно. Потому легко можно сказать, что временная приостановка неприкосновенности народных избранников — допустим, на 10–15 лет, до тех пор, пока депутатский корпус не обновится — действительно необходима», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Тем не менее, продолжает Марков, Порошенко, когда вносил в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, думал вовсе не о борьбе с коррупцией. Скорее, он просто желал исполнить давнее требование американцев. В этом смысле очень показательно, что новый закон, если он будет принят, вступает в действие не сразу, а только в 2020 году.

«Если бы он вступил в силу сейчас, то две трети депутатского корпуса Украины отправились бы за решетку. Понятно, что в таких обстоятельствах парламентарии никогда не проголосуют за отмену собственной неприкосновенности. Но для следующего созыва Рады они вполне могут это сделать», — поясняет Сергей Марков.

В любом случае, американцев волнует не столько то, насколько украинские депутаты коррумпированы, сколько то, насколько они управляемы. После Майдана на Украине был создан специальный правоохранительный орган с чрезвычайно широкими полномочиями — Национальное антикоррупционное бюро. Сейчас депутатская неприкосновенность защищает украинских парламентариев от преследования данным ведомством. После того, как эта неприкосновенность будет у них отобрана, ситуация кардинальным образом изменится.

«Антикоррупционное бюро и вся система «коррупционных судов» есть не что иное, как встроенная в украинское государство система внешнего управления. Эта структура была создана американцами и до сих пор полностью подконтрольна им. Де-факто она даже выведена из подчинения президента Украины. По сути, американцы собираются сделать Раду подконтрольной Антикоррупционному бюро, которое в свою очередь подконтрольно их Центральному разведывательному управлению», — суммирует свою позицию Марков.

Впрочем, не одни только американские «кураторы» Украины выиграют от ущемления депутатов Рады в правах. Президент Порошенко также является бенефициаром данного законопроекта. Сейчас он де-факто контролирует большинство правоохранительных и специальных служб своей страны. После того, как депутаты Рады лишатся своего парламентского иммунитета, им останется лишь или стать покорными исполнителями его воли, или отправиться в тюрьму.

«Американцы многое требуют от Порошенко. Но в обмен он также получает многое — фактически, он превращается в диктатора Украины. Американцев сейчас очень тяготит ситуация на Украине. Их не устраивает, что у них не получается провести задуманные ими «реформы». Их тяготит то, что они должны нести ответственность за действия очевидно коррумпированного и прогнившего правительства. Потому им только выгодно перейти из режима непосредственного марионеточного управления Украиной в режим диктатуры своего ставленника Петра Порошенко», — отметил Марков.

На наших глазах завершается процесс закабаления Украины в ее подчиненности внешним силам, резюмирует политолог. В большинстве стран мира народные избранники обладают депутатской неприкосновенностью, так как без этого независимая работа парламента и политическая деятельность фактически невозможны. Но ни американцев, ни Порошенко такие тонкости не интересуют.