Сирия сегодня: Лавров встретится с Мистурой, перестрелки в Алеппо, визит Шойгу в Израиль

В Избранное

Сирия сегодня, 17 октября. В преддверии переговоров в Астане Сергей Лавров встретится со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Минобороны РФ сообщило о нескольких нарушениях режима перемирия в зонах деэскалации в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. Сергей Шойгу встретился с израильским министром обороны, который заявил, что Израиль не допустит создания форпоста Ирана в Сирии.

В преддверии Астаны: Де Мистура встретится с Лавровым

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Москву на этой неделе для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Планируется, что де Мистура приедет [в Москву] на этой неделе», — отметил собеседник агентства.

Сообщается, что на встрече де Мистуры с Сергеем Лавровым, предположительно, будет обсуждаться ситуация в Сирии в преддверии начала очередного тура астанинского мирного процесса — межсирийских переговоров в столице Казахстана Астане.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что седьмой раунд переговоров в Астане пройдет 30-31 октября. По словам Косачева, эти даты еще официально не подтверждены, но являются наиболее вероятными для проведения очередного тура переговоров.

Ранее Анкара заявила, что ввод турецких войск в провинцию Идлиб был согласован с участниками астанинских переговоров. Также появилась информация, что к астанинскому мирному процессу в качестве наблюдателя присоединится Египет. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, расширение числа участников переговоров в Астане является полезным.

Минобороны РФ сообщило о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали десять нарушений режима прекращения огня за сутки, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. При этом, по сообщению российского военного ведомства, обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Российские военные сообщают о шести случаях перестрелок в провинции Алеппо, в провинциях Дамаск и Хама были зафиксированы по два случая стрельбы.

Сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксировано в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

В Израиле заявили позиции по Сирии и Ирану

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Израиль не станет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом не позволит Ирану превратить эту страну во враждебный форпост. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

«Мы действуем ответственно и решительно, — заявил Либерман. — Мы не станем вмешиваться во внутренние дела Сирии, но при этом мы не позволим Ирану и «Хезболле» превратить Сирию в форпост против Израиля, а также не допустим передачу высокотехнологичного оружия из Ирана через Сирию в Ливан».

В настоящее время министр обороны Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Израиле. В понедельник глава российского Минобороны встретился с Авигдором Либерманом в Тель-Авиве, на вторник запланирована его встреча в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, Израиль достаточно регулярно проводит рейды в Сирии и Ливане, направленные против движения «Хезболла» и других проиранских группировок. Между Россией и Израилем уже два года действует механизм контактов во избежание военных инцидентов между вооруженными силами двух стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.