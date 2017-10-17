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Украина
Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко
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    Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко

    13:48  17 Октября 2017
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    Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко

    Киев, 17 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила лидеру страны Петру Порошенко самостоятельно политически бороться с ней, а не с помощью «бобиков», имея в виду депутата Верховной рады Олега Ляшко. 

    Напомним, экс-главарь «Правого сектора»1 (террористическая группировка запрещена в России) Ляшко обвинил Тимошенко в том, что она с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко вывела в офшоры 200 млн долларов.

    Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко

    Кроме того, он обвинил лидера «Батькивщины» в сотрудничестве с убежавшим в Великобританию народным избранником Александром Онищенко, который должен был «предстать перед судом по делу о хищении трех миллиардов гривен на нефтегазовых скважинах». 

    Тимошенко заявила, что все украинские президенты, в том числе четвертый глава Украины Виктор Янукович, пытались якобы «унизить ее имя». Она также напомнила, что в отношении нее инициировали множество расследований, но «ничего доказать не смогли», пишут украинские СМИ. 

    Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко

    «И если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указке», — заявила Тимошенко.

    Напомним, осенью минувшего года Ляшко просил Порошенко лишить гражданства Украины Тимошенко, называл ее «лисой драной» и «московской кукушкой». 

    Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #украина #порошенко #тимошенко #верховная рада #ляшко #лазаренко
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