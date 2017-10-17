Отомстила за «драную лису»: Тимошенко назвала Ляшко «тявкающим чихуахуа» Порошенко

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Киев, 17 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила лидеру страны Петру Порошенко самостоятельно политически бороться с ней, а не с помощью «бобиков», имея в виду депутата Верховной рады Олега Ляшко.

Напомним, экс-главарь «Правого сектора»1 (террористическая группировка запрещена в России) Ляшко обвинил Тимошенко в том, что она с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко вывела в офшоры 200 млн долларов.

Кроме того, он обвинил лидера «Батькивщины» в сотрудничестве с убежавшим в Великобританию народным избранником Александром Онищенко, который должен был «предстать перед судом по делу о хищении трех миллиардов гривен на нефтегазовых скважинах».

Тимошенко заявила, что все украинские президенты, в том числе четвертый глава Украины Виктор Янукович, пытались якобы «унизить ее имя». Она также напомнила, что в отношении нее инициировали множество расследований, но «ничего доказать не смогли», пишут украинские СМИ.

«И если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указке», — заявила Тимошенко.

Напомним, осенью минувшего года Ляшко просил Порошенко лишить гражданства Украины Тимошенко, называл ее «лисой драной» и «московской кукушкой».

1 Организация запрещена на территории РФ.