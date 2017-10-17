 Лавров: Трамп не отказался от планов нормализации отношений с Россией

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Красная Поляна, 17 октября. Несмотря на разгоревшуюся в США антироссийскую истерию, президент Трамп не отказался от своих планов по нормализации отношений с Россией. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению Трампа, цель нагнетаемой рядом американских политиков и СМИ антироссийской истерии состоит в том, чтобы подорвать позиции администрации Трампа, которая — «при всей ее экстравагантности» — не отказалась от предвыборных лозунгов и намерений улучшить взаимоотношения с Россией.

«История, которая сейчас продолжается в Соединённых Штатах — антироссийская история — отражает внутриполитическую борьбу, — заявил Лавров. — Уже почти год, как начали расследование связей Трампа с Российской Федерацией и за весь этот «почти год» не было ни одной утечки о факте, который подтверждал бы все эти обвинения».

Это, подчеркивает Лавров, уже говорит о многом — вероятнее всего, таких фактов просто нет.