Лавров: Трамп не отказался от планов нормализации отношений с Россией
Красная Поляна, 17 октября. Несмотря на разгоревшуюся в США антироссийскую истерию, президент Трамп не отказался от своих планов по нормализации отношений с Россией. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
По мнению Трампа, цель нагнетаемой рядом американских политиков и СМИ антироссийской истерии состоит в том, чтобы подорвать позиции администрации Трампа, которая — «при всей ее экстравагантности» — не отказалась от предвыборных лозунгов и намерений улучшить взаимоотношения с Россией.
«История, которая сейчас продолжается в Соединённых Штатах — антироссийская история — отражает внутриполитическую борьбу, — заявил Лавров. — Уже почти год, как начали расследование связей Трампа с Российской Федерацией и за весь этот «почти год» не было ни одной утечки о факте, который подтверждал бы все эти обвинения».
Это, подчеркивает Лавров, уже говорит о многом — вероятнее всего, таких фактов просто нет.
«Трамп не отказался от своих лозунгов, от своих намерений улучшать отношения с Россией, сотрудничать с Российской Федерацией, которые он декларировал и в своей предвыборной кампании, и после избрания президентом», — напомнил Лавров, выразив уверенность, что именно эта верность принципиальным позициям своей программы вызывает гнев у настроенного против России истеблишмента в США.