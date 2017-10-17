Курды заявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ

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Ракка, 17 октября. Командование «Сирийских демократических сил» сообщило, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков «Исламского государства»1.

Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курдское ополчение из «Отрядов народной самообороны» (YPG) полностью освободило населенный пункт Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее курды отмечали, что контролируют уже около 95 процентов Ракки и ведут бои за последние кварталы, которые все еще удерживали исламисты. Ракка длительное время считалась неофициальной столицей «Халифата», сейчас джихадисты перебрасывают силы в провинцию Дейр эз-Зор для того, чтобы противостоять наступлению сирийской армии при поддержке ВКС РФ.

Following the liberation of the National Hospital in Raqqa, #SDF fighters take down Daesh flag raised in the centre of the city. #Raqqa #YPG pic.twitter.com/KxAExutHIR — Rojava Defense Units (@DefenseUnits) October 17, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.