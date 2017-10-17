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Курды заявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ
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    Курды заявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ

    13:20  17 Октября 2017  /обновлено: 13:26  17 Октября 2017
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    Курды заявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ

    Ракка, 17 октября. Командование «Сирийских демократических сил» сообщило, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков «Исламского государства»1.

    Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщила, что курдское ополчение из «Отрядов народной самообороны» (YPG) полностью освободило населенный пункт Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Ранее курды отмечали, что контролируют уже около 95 процентов Ракки и ведут бои за последние кварталы, которые все еще удерживали исламисты. Ракка длительное время считалась неофициальной столицей «Халифата», сейчас джихадисты перебрасывают силы в провинцию Дейр эз-Зор для того, чтобы противостоять наступлению сирийской армии при поддержке ВКС РФ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ракка
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