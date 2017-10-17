Ирак заявил о захвате военной базы и нефтяного месторождения в провинции Киркук

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Багдад, 17 октября. Совместное командование Ирака заявило о захвате крупного нефтяного месторождения Бабагургур около Киркука.

Военное командование Вооруженных сил Ирака сообщило об установлении контроля над нефтяным месторождением Бабагургур в провинции Киркук и над военной базой «К-1». Информация была озвучена по иракскому государственному телевидению.

Отмечается, что войска Ирака и отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» стремятся отрезать провинцию Киркук от Эрбиля и Сулеймании для того, чтобы воспрепятствовать переброске подкреплений сил пешмерга из Курдистана.