Верховный суд РФ предложил лишать сектантов родительских прав

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Москва, 17 октября. Верховный суд считает, что родителей, которые вовлекают детей в деятельность запрещенных государством организаций и религиозных сект следует лишать прав.

Также в перечне причин, по которым детей следует забрать из семьи, присутствуют жесткое обращение, алкоголизм, наркомания, вовлечение в азартные игры, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции и недопустимые способы воспитания, передает РИА Новости со ссылкой на текст проекта постановления пленума Верховного суда РФ.

ВС РФ также разъяснил, что к недопустимым способам воспитания относится не только физическое, но и эмоциональное насилие, в том числе «грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей».

Кроме того, основанием для лишения родительских прав станет совершение против них или второго родителя преступления, даже если уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (истечению срока давности, амнистией или помилованием).