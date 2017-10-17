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После освобождения Ракки в Сирии США попытаются ослабить позиции Асада — эксперт
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    После освобождения Ракки в Сирии США попытаются ослабить позиции Асада — эксперт

    13:55  17 Октября 2017
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    После освобождения Ракки в Сирии США попытаются ослабить позиции Асада — эксперт

    США могут завершить антитеррористическую операцию против боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в сирийском городе Эр-Ракка уже в течение месяца, однако внятного плана дальнейших действий в Белом доме до сих пор нет, сообщают СМИ.

    Американские элиты беспокоит тот факт, что после освобождения территории от ИГ1 (запрещено в России) контроль над ней может установить легитимно избранный президент государства Башар Асад. Некоторые представители до сих пор считают, что Асад должен быть отлучен от власти. Другие придерживаются противоположного мнения, что только нынешний президент способен удержать страну от превращения «в черную дыру, поглощающую большую часть региона». Также были высказаны опасения усиления присутствия в Сирии Турции и Ирана.

    В августе сирийские власти обвинили коалицию США в использовании белого фосфора в Ракке, во время бомбежек погибло много гражданских.

    «И бомбежки белым фосфором, и отсутствие четкой стратегии дальнейших действий укладывается в нормы американского поведения. Бомбежки белым фосфором необходимы были для демонстрации того, что США в принципе могут это сделать. Это демонстрация своего присутствия в Сирии и равнодушия к осуждению и возмущению международного сообщества. «Нам все равно, что вы скажете, мы будем делать то, что хотим». Что касается отсутствия стратегии, то ситуация в регионе меняется, это касается не только Ракки. США уже давно не являются доминирующим игроком, и изменившиеся условия требуют новых стратегий», — рассуждает в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов.

    После освобождения Ракки в Сирии США попытаются ослабить позиции Асада — эксперт

    По словам Асафова, ранее разработанные стратегии теряют свою актуальность из-за активных действий Турции и Ирака, последний развернул активные боевые действия в провинции Киркук.

    «Из-за этого США находятся в замешательстве, поскольку основные представители американской власти сосредоточены на кризисе, связанном с КНДР. Они обсуждают возможную ядерную войну, поэтому у них нет вектора, который бы мог обозначить дальнейшие шаги в Сирии. Тот факт, что замешательство попадает в публичную сферу, является ошибкой, потому что американцы действуют по принципу: если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь, а лучше что-нибудь разбомби. Планы по Сирии будут актуализированы, просто властям нужно время, которого им сейчас не хватает в связи с другими болевыми точками», — продолжает Асафов.

    Аналитик предположил, что Америка откажется от долгосрочной стратегии по сирийскому вопросу и выстроит краткосрочную тактику, основываясь на действиях других игроков. Она будет представлять собой создание условий для ухудшения позиций Башара Асада и защите остатков своих достижений.

    «Возможно, их действия будут направлены на усиление так называемой оппозиции, возможно, в публичную сферу будут вынесены угрозы для сирийской армии», — заключил Александр Асафов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
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