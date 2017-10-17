Военный эксперт: На «глобальный удар» США ответят российские «Прометей» и «Нудоль»

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Соединенные Штаты Америки приступили к созданию стратегической системы «мгновенного глобального удара», которая как им кажется, позволит поражать цели намного эффективнее, чем ядерное оружие. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов во время последнего брифинга в штаб-квартире ООН. Но России не стоит бояться «глобального удара» США, нам есть чем ответить, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Компоненты «мгновенного глобального удара» США

Система «мгновенного глобального удара» может быть использована во время ядерного противостояния двух и более сверхдержав, заменив ядерное оружие. Это концепция высокотехнологичного, самонаводящегося оружия, как считают в США, сможет поразить любую цель в любой точке мира в течение часа. Отсюда и сравнение с ядерными баллистическими ракетами.

«Над концепцией «мгновенного глобального удара» США начали работать с 2000-х годов. Суть в том, чтобы нанести обезоруживающий удар в течение часа неядерными средствами. Но нужно понимать, что для нанесения такого удара предварительно нужно разворачивать средства, которые будут стрелять такими изделиями — пусковые установки. Существует три направления, по которым работают американцы. Это, к примеру, баллистические ракеты, когда их головные части заменяются на неядерные боевые блоки. Пример, ракета Trident 2 D5 — у нее квадратичное отклонение от цели составляет 50-100 метров, что для баллистической ракеты очень и очень точно», — поясняет Алексей Леонков.

Кроме того, в общую концепцию «глобального удара» будут входить разрабатываемые в настоящее время космические аппараты, наносящие орбитальные удары. Тут стоит вспомнить программу X-37b. Однако X-37 оружием не является, так как на нем пока только отрабатываются технологии, которые будут использоваться при производстве финальной версии аппарата.

«Новые аппараты уже будут больше чем X-37b, потому что они должны будут нести определенную боевую нагрузку. США проводили расчеты, согласно которым с орбиты можно сбрасывать шестиметровые вольфрамовые стержни, которые набирают огромную скорость и, ударяясь о землю, могут нанести урон, сравнимый с взрывом 12 тонн тротила», — продолжает эксперт.

Согласно тем же расчетам, выпущенный рой таких стержней спокойно может разрушить небольшой город или важный стратегический объект условного противника. Кстати, в США также подумывали вместо стержней использовать двухтонные болванки, которые при ударе о землю могут высвободить энергию, сравнимую со взрывом бомбы в три килотонны.

«Следующее направление — создание гиперзвуковых ракет воздушного базирования — у них есть ракета H-51, которую они отрабатывали, но что-то у них там не очень хорошо пошло, и потому сроки принятия ее на вооружение постоянно сдвигаются. Последнее направление — создание беспилотного гиперзвукового разведчика SR-72. Из общедоступных источников известно, что он предположительно может появиться к 2025-2030 годам», — говорит военный аналитик.

Как ответит Россия?

Стоит отметить, что американская сторона была буквально вынуждена прибегнуть к разработке концепции «мгновенного глобального удара», так как анализ разрабатываемых в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации комплексов ПРО и ПВО дал понять бесполезность имеющихся у них в наличии средств нападения.

«Что мы можем противопоставить? С баллистическими ракетами все понятно — мы с ними сможем бороться при помощи комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Перспективный С-500 «Прометей» сможет активно противодействовать гиперзвуковым ракетам. И еще у нас разрабатывается мобильная система противоракетной обороны А-235 «Нудоль», которая в свою очередь сможет усилить Московский А-135. «Нудоль» мы можем разместить в любой точке страны, при этом, не создавая специальной инфраструктуры — не копая шахт и т.д. Где будет возникать опасность — там будут размещаться эти системы», — утверждает Леонков.

Защиту России в околоземном пространстве нам может обеспечить воссоздание и модернизация авиационно-космических систем типа «Буран» и «МАКС». Кстати, они изначально создавались как «космические инспекторы», которые могли проводить анализ иностранных объектов на орбите и, в случае необходимости, уничтожать их.