Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Технологии
Военный эксперт: На «глобальный удар» США ответят российские «Прометей» и «Нудоль»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Военный эксперт: На «глобальный удар» США ответят российские «Прометей» и «Нудоль»

    13:50  17 Октября 2017
    149

    Военный эксперт: России не стоит бояться «глобального удара» США

    Соединенные Штаты Америки приступили к созданию стратегической системы «мгновенного глобального удара», которая как им кажется, позволит поражать цели намного эффективнее, чем ядерное оружие. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов во время последнего брифинга в штаб-квартире ООН. Но России не стоит бояться «глобального удара» США, нам есть чем ответить, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Компоненты «мгновенного глобального удара» США

    Система «мгновенного глобального удара» может быть использована во время ядерного противостояния двух и более сверхдержав, заменив ядерное оружие. Это концепция высокотехнологичного, самонаводящегося оружия, как считают в США, сможет поразить любую цель в любой точке мира в течение часа. Отсюда и сравнение с ядерными баллистическими ракетами.

    «Над концепцией «мгновенного глобального удара» США начали работать с 2000-х годов. Суть в том, чтобы нанести обезоруживающий удар в течение часа неядерными средствами. Но нужно понимать, что для нанесения такого удара предварительно нужно разворачивать средства, которые будут стрелять такими изделиями — пусковые установки. Существует три направления, по которым работают американцы. Это, к примеру, баллистические ракеты, когда их головные части заменяются на неядерные боевые блоки. Пример, ракета Trident 2 D5 — у нее квадратичное отклонение от цели составляет 50-100 метров, что для баллистической ракеты очень и очень точно», — поясняет Алексей Леонков.

    Военный эксперт: России не стоит бояться «глобального удара» США

    Кроме того, в общую концепцию «глобального удара» будут входить разрабатываемые в настоящее время космические аппараты, наносящие орбитальные удары. Тут стоит вспомнить программу X-37b. Однако X-37 оружием не является, так как на нем пока только отрабатываются технологии, которые будут использоваться при производстве финальной версии аппарата.

    «Новые аппараты уже будут больше чем X-37b, потому что они должны будут нести определенную боевую нагрузку. США проводили расчеты, согласно которым с орбиты можно сбрасывать шестиметровые вольфрамовые стержни, которые набирают огромную скорость и, ударяясь о землю, могут нанести урон, сравнимый с взрывом 12 тонн тротила», — продолжает эксперт.

    Согласно тем же расчетам, выпущенный рой таких стержней спокойно может разрушить небольшой город или важный стратегический объект условного противника. Кстати, в США также подумывали вместо стержней использовать двухтонные болванки, которые при ударе о землю могут высвободить энергию, сравнимую со взрывом бомбы в три килотонны.

    Запуск ракеты Trident

    «Следующее направление — создание гиперзвуковых ракет воздушного базирования — у них есть ракета H-51, которую они отрабатывали, но что-то у них там не очень хорошо пошло, и потому сроки принятия ее на вооружение постоянно сдвигаются. Последнее направление — создание беспилотного гиперзвукового разведчика SR-72. Из общедоступных источников известно, что он предположительно может появиться к 2025-2030 годам», — говорит военный аналитик.

    Как ответит Россия?

    Стоит отметить, что американская сторона была буквально вынуждена прибегнуть к разработке концепции «мгновенного глобального удара», так как анализ разрабатываемых в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации комплексов ПРО и ПВО дал понять бесполезность имеющихся у них в наличии средств нападения.

    «Что мы можем противопоставить? С баллистическими ракетами все понятно — мы с ними сможем бороться при помощи комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Перспективный С-500 «Прометей» сможет активно противодействовать гиперзвуковым ракетам. И еще у нас разрабатывается мобильная система противоракетной обороны А-235 «Нудоль», которая в свою очередь сможет усилить Московский А-135. «Нудоль» мы можем разместить в любой точке страны, при этом, не создавая специальной инфраструктуры — не копая шахт и т.д. Где будет возникать опасность — там будут размещаться эти системы», — утверждает Леонков.

    Перспективный российский комплекс С-500 "Прометей"

    Защиту России в околоземном пространстве нам может обеспечить воссоздание и модернизация авиационно-космических систем типа «Буран» и «МАКС». Кстати, они изначально создавались как «космические инспекторы», которые могли проводить анализ иностранных объектов на орбите и, в случае необходимости, уничтожать их.

    «Понятное дело, что «глобальный удар» — это сам результат, но перед этим должна пройти подготовка и развертывание. На разворачиванием наземных сил американцы отводят порядка 48 часов. Если говорить об их морской группировке, то на ее развертывание потребуется 96 часов. Так что «внезапного» удара у них не получится, а на «глобальный удар» США ответят российские «Прометей» и «Нудоль», — заключил эксперт.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #москва #с-300 #с-400 #ракета #про #вашингтон #пво #леонков #с-500 #а-235 #мгновенный глобальный удар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80860

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67687

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82599

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49663

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154537
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1103
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1159
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        493
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18233