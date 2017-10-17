Ученые предсказали опаснейшую вспышку на Солнце в ближайшие 100 лет‍

В Избранное

Москва, 17 сентября. В ближайшие сто лет человечество ожидает мощная солнечная вспышка, которая нарушит работу энергосистем по всему миру. К такому выводу, проанализировав данные о недавних солнечных вспышках, пришли ученые из Гарвардского университета.

Вспышка может привести к отключению Интернета, а также выходу из строя и повреждению спутников, сообщает информационное агентство «Дни.ру» со ссылкой на научное издание The Scientist. Кроме того, возможная вспышка способна нарушить работу систем охлаждения на ядерных радиостанциях и стать причиной серьезнейших техногенных катастроф.

Отмечается, что солнечный «супершторм», произошедший в 1859 году, стал причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также ярких полярных сияний в низких широтах. Вероятность того, что нечто подобное ожидает нашу планету до конца 21-го века, оценивается учеными как высокая.