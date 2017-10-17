Порошенко — в отставку: Саакашвили поставил ультиматум президенту Украины

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Киев, 17 октября. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что пока президент Украины Петр Порошенко будет оставаться на своем посту, в стране ничего не изменится к лучшему.

«Если сегодня Порошенко не услышит вас — то нам нужно переместиться в другое место — потребовать, чтобы Порошенко ушел со своего поста и освободил народ Украины», — цитирует Саакашвили ТАСС.

Люди, присутствующие на митинге в центре Киева, встретили эти слова с одобрением и лозунгами: «Порошенко — в отставку».

Напомним, что 17 октября в украинской столице прошел митинг сторонников лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили и еще десятка политических фракций Украины.

Всего на митинг пришло более двух тысяч сторонников бывшего президента Грузии. В данный момент здание Верховной рады оцеплено двойным кольцом бойцов Нацгвардии и полицейских. В общей сложности в центре Киева находится более трех тысяч правоохранителей.