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Политика
Глава ЦИК рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты РФ
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    Глава ЦИК рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты РФ

    13:04  17 Октября 2017
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    Глава ЦИК рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты РФ

    Москва, 17 октября. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что российский блогер Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года. 

    Она отметила, что Навальный — «молодой и перспективный, у него есть возможность баллотироваться после 2028 года».

    По словам главы ЦИК РФ, по истечении данного срока блогер сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

    «Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента», — подчеркнула Памфилова.

    Глава ЦИК рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты РФ

    При этом она добавила, что соратники Навального распространяют фиктивные данные о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время, сообщает «Свободная пресса»

    Напомним, ранее Памфилова объясняла, что Навальный, который заявлял о желании баллотироваться на пост главы российского государства, не может быть зарегистрирован кандидатом в связи с его судимостью.

    Автор: Дана Балан
    #россия #навальный #памфилова
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