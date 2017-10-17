Глава ЦИК рассказала, когда Навальный сможет баллотироваться в президенты РФ

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Москва, 17 октября. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что российский блогер Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Она отметила, что Навальный — «молодой и перспективный, у него есть возможность баллотироваться после 2028 года».

По словам главы ЦИК РФ, по истечении данного срока блогер сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

«Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента», — подчеркнула Памфилова.

При этом она добавила, что соратники Навального распространяют фиктивные данные о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, ранее Памфилова объясняла, что Навальный, который заявлял о желании баллотироваться на пост главы российского государства, не может быть зарегистрирован кандидатом в связи с его судимостью.