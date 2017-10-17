Российские ученые придумали, как превращать воду и воздух в топливо

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Новосибирск, 17 октября. Российские ученые разработали метод по переработке атмосферного углекислого газа в синтетическое газовое топливо, сообщили в Институте катализа имени Борескова из Новосибирска.

Ученые предположили, что углекислый газ можно брать из воздуха, а не из дыма тепловых электростанций, которые функционируют за счет углеводородного топлива.

Эксперты, используя электролиз, получают водород и кислород. Второй уходит в атмосферу, а первый взаимодействует с углекислым газом с использованием катализатора при повышенной температуре. В результате этой реакции получается метан, передает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Позже из воздуха получают углекислый газ путем использования пористого носителя на основе оксида алюминия, который пропитан карбонатом калия.

Затем материал нагревают и смешивают с водородом. Позже это все отправляется в реактор к катализатору, никелевому или рутениевому.