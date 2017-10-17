Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Весь мир
Российские ученые придумали, как превращать воду и воздух в топливо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские ученые придумали, как превращать воду и воздух в топливо

    13:47  17 Октября 2017
    69

    Российские ученые придумали, как превращать воду и воздух в топливо

    Новосибирск, 17 октября. Российские ученые разработали метод по переработке атмосферного углекислого газа в синтетическое газовое топливо, сообщили в Институте катализа имени Борескова из Новосибирска.

    Ученые предположили, что углекислый газ можно брать из воздуха, а не из дыма тепловых электростанций, которые функционируют за счет углеводородного топлива.

    Эксперты, используя электролиз, получают водород и кислород. Второй уходит в атмосферу, а первый взаимодействует с углекислым газом с использованием катализатора при повышенной температуре. В результате этой реакции получается метан, передает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

    Позже из воздуха получают углекислый газ путем использования пористого носителя на основе оксида алюминия, который пропитан карбонатом калия.

    Затем материал нагревают и смешивают с водородом. Позже это все отправляется в реактор к катализатору, никелевому или рутениевому.

    «Разработанный нами материал хорошо себя показал в сравнении с другими, — цитирует экспертов «Вечерняя Москва». — Его еще нужно оптимизировать: сейчас температура регенерации составляет 300 °С, а ее уменьшение даст возможность снизить затраты».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #вода #топливо #воздух
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80861

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67689

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82600

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49664

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154556
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1128
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1163
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        493
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18233