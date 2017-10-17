Российские военные могут оставаться в зонах деэскалации Сирии — Озеров

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Москва, 17 октября. Российский сенатор и бывший глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров заявил, что военные РФ смогут оставаться на какое-то время в зонах деэскалации Сирии после завершения активной фазы противодействия террористам.

Кроме того, военнослужащие смогут находиться на территориях авиабаз Тартус и Хмеймим.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время беседы со своим коллегой из Израиля заявил, что операция против терроризма в Сирии подходит к заключительному этапу. По словам Шойгу, сейчас необходимо обсудить дальнейшие перспективы развития ситуации в республике.

«То, что касается нашей группировки, то мы находимся в Сирии по согласованию с принимающей стороной. Были ратифицированы соглашения о размещении наших военных баз ВМФ в Тартусе и ВКС РФ в Хмеймиме», — заявил Озеров агентству РИА Новости.

Согласно договоренности, российские военные могут присутствовать на территории САР в течение 49 лет, если ни одна из сторон не захочет досрочно прекратить действие договора, напомнил Озеров.

По словам сенатора, «российские военнослужащие могут оставаться в зонах деэскалации, но вряд ли это будет затяжной период».

Россия неоднократно указывала на необходимость вместе с военным треком ввести в Сирии политический трек. Был создан центр примирения сторон, запущен астанинский процесс, стороны договорились о зонах деэскалации.