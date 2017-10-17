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Российские военные могут оставаться в зонах деэскалации Сирии — Озеров
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    Российские военные могут оставаться в зонах деэскалации Сирии — Озеров

    13:12  17 Октября 2017
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    Российские военные могут оставаться в зонах деэскалации Сирии — Озеров

    Москва, 17 октября. Российский сенатор и бывший глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров заявил, что военные РФ смогут оставаться на какое-то время в зонах деэскалации Сирии после завершения активной фазы противодействия террористам.

    Кроме того, военнослужащие смогут находиться на территориях авиабаз Тартус и Хмеймим.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время беседы со своим коллегой из Израиля заявил, что операция против терроризма в Сирии подходит к заключительному этапу. По словам Шойгу, сейчас необходимо обсудить дальнейшие перспективы развития ситуации в республике.

    «То, что касается нашей группировки, то мы находимся в Сирии по согласованию с принимающей стороной. Были ратифицированы соглашения о размещении наших военных баз ВМФ в Тартусе и ВКС РФ в Хмеймиме», — заявил Озеров агентству РИА Новости.

    Согласно договоренности, российские военные могут присутствовать на территории САР в течение 49 лет, если ни одна из сторон не захочет досрочно прекратить действие договора, напомнил Озеров.

    Российские военные могут оставаться в зонах деэскалации Сирии — Озеров

    По словам сенатора, «российские военнослужащие могут оставаться в зонах деэскалации, но вряд ли это будет затяжной период».

    Россия неоднократно указывала на необходимость вместе с военным треком ввести в Сирии политический трек. Был создан центр примирения сторон, запущен астанинский процесс, стороны договорились о зонах деэскалации.

    «После всенародного обсуждения и принятия конституции в стране должны пройти выборы, необходимо наладить мирные политические процессы в САР», — заключил сенатор.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #рф #военные #озеров
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