Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Технологии
Мантуров рассказал о первом полете нового самолета МС-21
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мантуров рассказал о первом полете нового самолета МС-21

    13:21  17 Октября 2017
    32

    Мантуров рассказал о первом полете нового самолета МС-21

    Москва, 17 октября. Пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода в воздушную гавань «Жуковский». Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

    По информации ведомства, полет длился свыше шести часов. 

    Как отметил командир корабля, полет прошел в штатном режиме, все устройства и оборудование работали без помех и сбоев.

    Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что во вторник самолет МС-21-300 совершил первый в истории перелет с аэродрома Иркутского авиационного завода на аэродром «Раменское». 

    Мантуров рассказал о первом полете нового самолета МС-21

    По его словам, летные испытания продолжаются по графику, передает ТАСС.

    «Многое еще предстоит сделать, однако, мы понимаем, что успех этого проекта — важнейший фактор стабильной и эффективной работы авиастроения на долгие годы», — отметил глава ведомства. 

    Мантуров рассказал о первом полете нового самолета МС-21

    Мантуров также выразил уверенность в том, что благодаря высоким характеристикам нового самолета действительно есть возможность конкурировать на мировом рынке. 

    Автор: Дана Балан
    #самолет #подмосковье #мантуров #минпромторг рф #аэропорт #мс-21 #жуковский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80860

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67687

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82599

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49663

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154547
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1114
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1162
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        493
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18233