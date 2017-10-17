Мантуров рассказал о первом полете нового самолета МС-21

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Москва, 17 октября. Пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода в воздушную гавань «Жуковский». Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

По информации ведомства, полет длился свыше шести часов.

Как отметил командир корабля, полет прошел в штатном режиме, все устройства и оборудование работали без помех и сбоев.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что во вторник самолет МС-21-300 совершил первый в истории перелет с аэродрома Иркутского авиационного завода на аэродром «Раменское».

По его словам, летные испытания продолжаются по графику, передает ТАСС.

«Многое еще предстоит сделать, однако, мы понимаем, что успех этого проекта — важнейший фактор стабильной и эффективной работы авиастроения на долгие годы», — отметил глава ведомства.

Мантуров также выразил уверенность в том, что благодаря высоким характеристикам нового самолета действительно есть возможность конкурировать на мировом рынке.