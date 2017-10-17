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На «Первом канале» прокомментировали скандал на проекте «Голос»
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    На «Первом канале» прокомментировали скандал на проекте «Голос»

    13:40  17 Октября 2017
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    На «Первом канале» прокомментировали скандал на проекте «Голос»

    Москва, 17 октября. Певица Сара Окс устроила скандал на проекте «Голос», который идет на «Первом канале». Девушке не понравилось отношение продюсеров и наставником на слепом прослушивании.

    Как рассказала Окс, она пыталась пробиться на проект с 2012 года, однако ее заметили только недавно. Перед тем, как попасть в студию, все участники проходят жесткий многоуровневый отбор. Удивить наставников певица собиралась ярким образом и песней Ани Лорак или группы «Ленинград», однако продюсеры настояли, чтобы она пела «Бриллианты» группы «ВИА Гра». Сергей Пенкин, в вокальной студии которого занимается Окс, предположил, что организаторы таким образом решили убрать ее из проекта.

    «Представляете мое чувство, когда я шла на сцену и знала, что никто ко мне не повернется? Так и вышло. Наставники ко мне не только не повернулись, но и начали юродствовать», — рассказала Окс.

    По ее словам, особенно критично был настроен Дима Билан, которому не понравилась песня. Певица призналась Dni.Ru, что ее взбесил «его резкий, поучительный, надменный тон».

    На «Первом канале», комментируя ситуацию, заявили, что в прямом эфире невозможно показать выступления всех 130 человек, которые доходят до слепых прослушиваний. «Прежде по выходным выходил специальный выпуск «Голоса», в котором можно было увидеть фрагменты их выступлений, но от этого отказались», — пояснили на телеканале.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #голос #билан #первыйканал #окс
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