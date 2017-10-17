Совфед РФ призовет парламентариев Европы помочь сохранить ядерную сделку по Ирану

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Санкт-Петербург, 17 октября. Совет Федерации обратится к депутатам Франции, Германии и Великобритании с призывом повлиять на конгрессменов США и не допустить выхода Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Журналисты поинтересовались у Косачева, будут ли члены Совфеда связываться с коллегами из Европы, чтобы сохранить международную сделку по ядерной программе Ирана.

«Да, безусловно», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что у российских сенаторов нет прямых контактов с конгрессменами США.

«Не по нашей вине», — уточнил Косачев.