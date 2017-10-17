Совфед РФ призовет парламентариев Европы помочь сохранить ядерную сделку по Ирану
Санкт-Петербург, 17 октября. Совет Федерации обратится к депутатам Франции, Германии и Великобритании с призывом повлиять на конгрессменов США и не допустить выхода Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Журналисты поинтересовались у Косачева, будут ли члены Совфеда связываться с коллегами из Европы, чтобы сохранить международную сделку по ядерной программе Ирана.
«Да, безусловно», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что у российских сенаторов нет прямых контактов с конгрессменами США.
«Не по нашей вине», — уточнил Косачев.
«Думаю, здесь должны прилагать соответствующие усилия западные страны, представленные в «шестерке», — Великобритания, Франция, Германия, — констатировал член Совета Федерации. — И с нашей стороны соответствующий импульс в их адрес будет обязательно послан».