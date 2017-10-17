Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Верховный суд РФ предложил лишать сектантов родительских прав
Весь мир
Имя лауреата Букеровской премии по литературе назовут в Лондоне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Имя лауреата Букеровской премии по литературе назовут в Лондоне

    12:48  17 Октября 2017
    31

    Имя лауреата Букеровской премии по литературе назовут в Лондоне

    Лондон, 17 октября. Во вторник в британской столице объявят имя лауреата Букеровской премии в области литературы на английском языке.

    Кроме престижной награды писатель получит сумму в размере 50 тысяч фунтов или 66,6 тысяч долларов. За право обладать одной из самых почетных наград в мире будут бороться три американских автора, два британских и писатель с гражданством Пакистана.

    В частности, номинантами стали американец Пол Остер с романом «4321», американка Эмили Фридлунд и ее «История волков», а также американский автор Джордж Сондрес с книгой «Линкольн в Бардо». От Великобритании участвуют Фиона Мозлей с ромном «Элмет» и Али Смит с романом «Осень». Уроженец Пакистана Мохсин Хамид с книгой «Выход на Запад» стал гражданином Соединенного Королевства в 2006 году.


     

    Автор: Дима Оленин
    #лондон #букеровская премия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80802

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67663

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82552

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49640

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154031
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        697
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1014
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        475
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18216