Имя лауреата Букеровской премии по литературе назовут в Лондоне

В Избранное

Лондон, 17 октября. Во вторник в британской столице объявят имя лауреата Букеровской премии в области литературы на английском языке.

Кроме престижной награды писатель получит сумму в размере 50 тысяч фунтов или 66,6 тысяч долларов. За право обладать одной из самых почетных наград в мире будут бороться три американских автора, два британских и писатель с гражданством Пакистана.

Man Booker prize 2017: Ali Smith leads sales, George Saunders ahead at bookies https://t.co/hcVfMlTHSs — Guardian Books (@GuardianBooks) October 16, 2017

В частности, номинантами стали американец Пол Остер с романом «4321», американка Эмили Фридлунд и ее «История волков», а также американский автор Джордж Сондрес с книгой «Линкольн в Бардо». От Великобритании участвуют Фиона Мозлей с ромном «Элмет» и Али Смит с романом «Осень». Уроженец Пакистана Мохсин Хамид с книгой «Выход на Запад» стал гражданином Соединенного Королевства в 2006 году.



