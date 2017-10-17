Приключения грузина на Украине — отнюдь не украинская «комедия», сценарий писали в США. Колонка Ольги Ковитиди

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Федеральное агентство новостей публикует авторскую колонку члена Совета Федерации от республики Крым Ольги Ковитиди.

Судьба Украины, народа Украины уже давно не интересует не только украинских политиков, но и их заокеанских хозяев. Саакашвили — лишь инструмент в этой большой геополитической «игре престолов».

А причина этих глобальных потрясений, происходящих в центре Европы, — банальный переизбыток нефти и сланцевого газа в США и желание избавиться от непокорной России. Имеющая самостоятельную национальную внешнюю и внутреннюю политику, Россия не вписывается в нарисованную США проамериканскую «картину маслом».

Ведь именно Россия в соответствии с подписанным президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелиной Меркель контрактом на 25 лет, до 2038 года, стала основным поставщиком газа и нефти — сырьевых углеводородов в Европу.

США решили перекроить на «американский манер» рынок углеводородов. Сценарий прост: «Америка спасает весь мир», по традиции на чужой территории и, естественно, исключительно в свою пользу. Уже сегодня многое сделано для того, чтобы дестабилизировать Европу и дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества. И коррумпированная Украина, с ее «вечно голодными» чиновниками, ненасытными олигархами и ждущими перемен украинцами, оказалась идеальным плацдармом.

Как ни странно, наследникам дяди Сэма удалось на этом этапе обвести вокруг пальца старушку Европу и внушить ей необходимость введения санкций против России, разжечь конфликт в центре Европы и создать источник напряжения у границ РФ.

Затаенная мечта американских «дирижеров» — спровоцировать Россию на полномасштабную войну с целью ее ослабления и раскола. Составляющими этого замысла являются введение санкций и запрет европейским государствам торговать с Россией, как следствие — агрессивный захват европейского рынка углеводородов своим низкокачественным продуктом и продажа американского оружия. Украина, по мнению госдепа, давно покорно «лежит в американском кармане».

Именно поэтому «крестовый поход» главного «спасителя» украинцев — Михаила Саакашвили — обусловлен исключительно заключительной «полировкой» гетманской булавы украинской власти, безболезненно приобретенной США. Озвученные Саакашвили тезисы о необходимости учреждения антикоррупционного суда, изменения избирательного законодательства с целью упразднения мажоритарной системы, через которую богатые и неподконтрольные люди попадали в парламент, ликвидации депутатской неприкосновенности — вся эта «борьба за счастье украинского народа» имеет одну прозрачную цель — Запад хочет установить максимальный контроль над политической элитой Украины, а через нее — и над ситуацией в украинском государстве.

Саакашвили, Порошенко, Яценюку и прочим участникам «незалежного» политического шоу с периодическими «бессрочными» протестами, майданами, борьбой с коррупцией и нездорово горящими глазами отведена роль массовки в глобальном многомиллиардном проекте, устроитель которого — транснациональный олигархический капитал — уютно устроился в мягких заокеанских креслах для просмотра кровавого и такого доходного для них восточного сценария.

Единственным препятствием для заокеанских ястребов и их младших европейских братьев по олигархическому милитари-клубу является Россия, имеющая на любой заокеанских сценарий свой проверенный кассовый фильм «Они сражались за Родину».